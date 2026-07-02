Đơn vị U gan, Trung tâm Ung Bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiên phong ứng dụng nhiều công nghệ, máy móc hiện đại, giúp tầm soát và phát hiện sớm các khối u gan, ung thư gan. Đồng thời, phẫu thuật công nghệ cao, can thiệp ít xâm lấn, thuốc thế hệ mới giúp nâng cao hiệu quả điều trị và kiểm soát bệnh tốt hơn.

20 giờ thứ năm ngày 2.7.2026, bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trực tiếp tư vấn trực tuyến: BS.CKII Hồ Sĩ Minh, BS.CKI Nguyễn Công Uẫn, BS.CKII Đỗ Hoàng Kha.

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