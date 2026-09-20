U-Know (TVXQ!) mê đi chợ Bến Thành, hào hứng trả giá

Trong buổi gặp gỡ truyền thông trước concert U-KNOW PROJECT 26 tại TP.HCM tối 19.9, ngôi sao Kpop U-Know (Yunho) cho biết anh rất vui khi có dịp trở lại Việt Nam. Nam ca sĩ tiết lộ sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ trong lần đến trước là một trong những lý do khiến anh quyết định đưa concert cá nhân trở lại.

Theo U-Know, chương trình lần này được chuẩn bị theo hướng kể chuyện, kết hợp yếu tố nhạc kịch và hình ảnh Yunho phiên bản ngày nhỏ để tái hiện hành trình trưởng thành sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh cũng dành nhiều phần tương tác riêng cho khán giả Việt và cố gắng luyện tiếng Việt để truyền tải cảm xúc trực tiếp trên sân khấu.

Tình cảm ấy cũng được đáp lại khi nhiều người hâm mộ đã đồng hành cùng Yunho suốt 13 năm, 17 năm, thậm chí hơn 20 năm đến TP.HCM để gặp thần tượng. Bên cạnh lịch trình biểu diễn, Yunho còn tranh thủ khám phá TP.HCM. Anh đặc biệt thích thú khi ghé chợ Bến Thành, ấn tượng với không khí mua bán và hào hứng khoe mình đã trả giá được... 5.000 đồng.

U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 in HO CHI MINH CITY được chuẩn bị theo hướng kể chuyện, kết hợp yếu tố nhạc kịch và hình ảnh Yunho phiên bản ngày nhỏ để tái hiện hành trình trưởng thành sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật ẢNH: BẢO HẠO

U-Know - 'Nam thần'tiêu biểu của thế hệ K-pop thứ hai

U-Know, tên thật Jung Yunho, sinh năm 1986, là một trong những nam thần tượng tiêu biểu của thế hệ K-pop thứ hai. Anh ra mắt cùng TVXQ! vào năm 2003 và sớm trở thành gương mặt nổi bật của làn sóng Hallyu tại châu Á. Trong hơn hai thập niên hoạt động, TVXQ! ghi dấu ấn với doanh số album lớn, nhiều tour diễn quy mô và từng tổ chức concert tại các sân vận động lớn ở Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trước khi đến TP.HCM, U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 in HO CHI MINH CITY khởi động bằng ba đêm diễn tại Seoul (Hàn Quốc), sau đó lần lượt đi qua các thành phố Macau, Singapore, Bangkok, Đài Bắc và Jakarta. Sau đêm diễn tại TP.HCM, Hồng Kông sẽ là điểm dừng cuối của hành trình lưu diễn lần này.