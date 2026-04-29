U Minh Hạ bứt tốc từ cây giống, mở lối kinh tế rừng bền vững

Giữa những ngày nắng tháng 4 trải dài trên các tán tràm, câu chuyện của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ không được kể bằng những khẩu hiệu lớn, mà hiện lên qua từng con số cụ thể. Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả một năm hoạt động, mà còn cho thấy cách một doanh nghiệp lâm nghiệp đang tự điều chỉnh mình, vừa tăng trưởng, vừa giữ được "cái gốc" là rừng.

Vùng trồng rừng U Minh Hạ với hệ thống kênh thủy lợi đan xen, gắn sản xuất với bảo tồn hệ sinh thái Ảnh: Gia Bách

Cây giống đạt chuẩn và vượt chỉ tiêu mở đầu chuỗi tăng trưởng

Điểm nhấn rõ nhất nằm ở lĩnh vực cây giống lâm nghiệp, nơi được xem như "điểm đầu" của cả chuỗi giá trị. Trong năm qua, công ty sản xuất đạt 5 triệu cây giống keo lai giâm hom, vượt kế hoạch 3 triệu cây, tương đương 173%. Không đơn thuần là con số vượt chỉ tiêu, đây là dấu hiệu của một sự thay đổi trong cách tổ chức sản xuất.

Ở các vườn ươm, quy trình không còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân. Từng công đoạn được chuẩn hóa, từ khâu chọn giống, giâm hom đến chăm sóc. Việc đầu tư lại cơ sở vật chất, cải tiến kỹ thuật đã tạo ra những lứa cây giống đồng đều hơn, khỏe hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa, mỗi mầm cây đưa ra thị trường không chỉ là sản phẩm, mà còn là "khởi đầu" cho một chu kỳ trồng rừng mới, gắn với phục hồi hệ sinh thái.

Du khách tham quan rừng U Minh Hạ bằng xuồng trên tuyến kênh nội rừng - sản phẩm du lịch sinh thái đang góp phần đa dạng nguồn thu, khai thác giá trị rừng theo hướng bền vững

Nhìn rộng hơn, cây giống đang trở thành một chỉ dấu cho thấy hướng đi của doanh nghiệp: không chạy theo sản lượng đơn thuần, mà nâng chất ngay từ khâu đầu tiên.

Song song với sản xuất, bức tranh tài chính cũng ghi nhận những chuyển động tích cực. Tổng doanh thu đạt 220 tỉ đồng, tương đương 131,7% kế hoạch; thu nhập chịu thuế đạt 16 tỉ đồng, đạt 109,2%; nộp ngân sách Nhà nước 7,250 tỉ đồng, đạt 109,6%.

Những con số này cho thấy một điều rõ ràng: hoạt động sản xuất - kinh doanh không chỉ ổn định mà còn tạo ra dư địa tăng trưởng. Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực còn gặp khó, việc duy trì được nhịp tăng trưởng đều, thậm chí vượt kế hoạch, cho thấy nội lực của doanh nghiệp đã được củng cố theo hướng bền vững hơn.

Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư phát triển đạt 21 tỉ đồng, tương đương 105% kế hoạch. Đây là chi tiết cho thấy doanh nghiệp không dừng lại ở việc "đạt chỉ tiêu năm", mà đang chuẩn bị cho giai đoạn dài hơn. Đầu tư lúc này không còn là mở rộng đơn thuần, mà là nâng chất toàn diện, từ sản xuất đến quản trị.

Du lịch sinh thái phát triển, rừng thành sản phẩm trải nghiệm

Một mảng khác cũng bắt bắt đầu hiện rõ, đó là du lịch sinh thái. Năm qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ đón 16.200 lượt khách tham quan, đạt 101% kế hoạch, doanh thu hơn 2 tỉ đồng, đạt 102%. Con số này chưa phải lớn nếu đặt bên cạnh lĩnh vực sản xuất, nhưng lại mang ý nghĩa khác. Nó cho thấy rừng không còn được nhìn như một không gian "đóng", mà đang mở ra như một sản phẩm trải nghiệm.

Những tuyến tham quan xuyên rừng, những con kênh len lỏi giữa màu xanh tràm, hay cảm giác tĩnh lặng khi đứng giữa rừng vào buổi chiều… tất cả tạo nên một giá trị khó có thể đo đếm bằng sản lượng. Ở đó, du khách vừa tham quan, vừa tiếp cận gần hơn với câu chuyện giữ rừng. Sự chuyển dịch này cũng đặt ra một cách tiếp cận mới: khai thác đi cùng bảo tồn. Rừng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, mà còn tạo ra giá trị trải nghiệm, giá trị nhận thức.

Ở các chỉ tiêu kỹ thuật - dịch vụ, hoạt động vẫn duy trì nhịp ổn định. Khối lượng thi công đào đắp đạt 703.000 m³, đạt 101% kế hoạch; bốc xếp hàng hóa đạt 52.000 tấn, đạt 130%. Đặc biệt, diện tích trồng rừng đạt 3.287 ha/2.600 ha, đạt 126% vượt 26% so với kế hoạch 2.600 ha. Điều này cho thấy rõ triết lý phát triển của doanh nghiệp: tăng trưởng không tách rời việc giữ rừng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu, rừng không còn là "phần nền" mà trở thành "tài sản cốt lõi". Việc mở rộng diện tích trồng rừng không chỉ phục vụ sản xuất, mà còn là một phần trong bài toán dài hạn về môi trường và sinh kế.

Du khách tham quan, chụp ảnh tại khu du lịch sinh thái trong vùng U Minh Hạ

Tăng trưởng phải đi cùng nền tảng bền vững

Ông Trần Ngọc Thảo, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, nhìn nhận sự thay đổi không nằm ở một chỉ tiêu riêng lẻ, mà là ở cách vận hành tổng thể.

Theo ông, khi từng khâu được làm chặt chẽ hơn, từ sản xuất cây giống đến trồng rừng và khai thác dịch vụ, thì kết quả đạt được sẽ tự nhiên phản ánh qua các con số. Cách nói của người đứng đầu doanh nghiệp không mang màu sắc phô trương. Nó giống như chính cách đơn vị này đang vận hành: đi chậm, chắc và giữ được sự ổn định. Bước sang giai đoạn tiếp theo, áp lực chắc chắn sẽ lớn hơn. Khi mặt bằng tăng trưởng đã được nâng lên, việc duy trì và nâng chất sẽ khó hơn so với giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, nền tảng hiện tại cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng hướng.

Vườn ươm cây giống keo lai giâm hom của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ

Ở vùng đất U Minh Hạ, nơi những cánh rừng tràm nối dài theo từng con kênh, sự bền bỉ vẫn là điều dễ nhận ra nhất. Từng mầm cây lớn lên mỗi ngày, không ồn ào, không đột biến. Cách doanh nghiệp này đi lên cũng vậy - không tạo cảm giác "bùng nổ", nhưng đủ chắc để nhìn thấy một hành trình dài phía trước. Và có lẽ, giá trị lớn nhất không nằm ở những con số vượt kế hoạch, mà là việc giữ được màu xanh - và tìm cách tạo ra giá trị từ chính màu xanh đó.