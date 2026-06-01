Live U.19 Việt Nam 1-0 U.19 Timor Leste, giải Đông Nam Á 2026: Công Hậu mở tỷ số

Nghi Thạo - Lĩnh Nam
01/06/2026 15:55 GMT+7

16 giờ hôm nay, đội tuyển U.19 Việt Nam đá trận ra quân giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 gặp Timor Leste. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Ikeuchi cần có một chiến thắng thuyết phục để tạo đà tâm lý cho chặng đường sắp tới.

Bình luận Diễn biến trận đấu

* U.19 Việt Nam thi đấu hết sức mình trong từng trận đấu

Tại bảng A, U.19 Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong đó, cuộc đối đầu giữa U.19 Việt Nam và U.19 Indonesia được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đánh giá là trận đấu đáng chú ý nhất của bảng đấu.

Về nhận định này, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết đội tuyển U.19 Việt Nam không dành sự tập trung cho riêng một đối thủ nào mà sẽ tiếp cận giải đấu với tinh thần cao nhất ở tất cả các trận đấu. "Như tôi đã chia sẻ, U.19 Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức mình trong từng trận đấu. Trận gặp Indonesia cũng vậy", ông nói.

U.19 Việt Nam - U.19 Timor Leste: Thắng đậm trận ra quân - Ảnh 1.

U.19 Việt Nam phải có chiến thắng ở trận ra quân để tạo đà tâm lý

ẢNH: VFF

Trong khi đó, U.19 Việt Nam bước vào giải trong bối cảnh chưa thể sở hữu đội hình tối ưu nhất do những khó khăn về lực lượng vì vướng lịch thi đấu trong nước. Dù vậy, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ hiện có và tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến trận "chung kết bảng" với Indonesia, U.19 Việt Nam cần phải có màn ra quân thuận lợi trước U.19 Timor Leste. Một chiến thắng, thậm chí là với tỷ số đậm sẽ giúp đoàn quân của HLV Ikeuchi tự tin hơn trong những trận đấu tiếp theo.

