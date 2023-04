U.22 Indonesia thắng đậm Philippines nhưng quan chức liên đoàn bóng đá vẫn lo lắng

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Zainudin Amali thừa nhận rằng ông cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi chứng kiến đội tuyển U.22 đá trận ra quân bóng đá nam SEA Games 32. Ở trận này, U.22 Indonesia kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng đoàn quân của HLV Indra Sjafri lại gặp khó trong khâu ghi bàn dù đã tạo ra nhiều cơ hội.



Phó chủ tịch PSSI Zainudin Amali (thứ 2 từ trái sang) chỉ nhẹ nhõm sau khi U.22 Indonesia khai thông bế tắc cuối hiệp 1 PSSI

Cuối hiệp 1, U.22 Indonesia mới có bàn mở tỷ số do công của Marselino Ferdinan. Hai bàn còn lại được ghi ở những phút cuối hiệp 2 do công của 2 cầu thủ vào thay người Irfan Jauhari và Fajar Fatturachman. Ở đầu hiệp 2, U.22 Indonesia đã không tận dụng được cơ hội ghi bàn trên chấm 11 m do Rizky Ridho sút hỏng.

Ông Zainudin Amali, người trực tiếp có mặt tại sân Olympic xem trận đấu, cảm thấy đội U.22 Indonesia đã rất quyết tâm nhưng chưa thực sự để lại nhiều an tâm trong cách vận hành lối chơi tấn công. Đội bóng do HLV Indra Sjafri dẫn dắt liên tục có những đường chuyền sai và thiếu sự ăn ý giữa các cầu thủ. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia cũng thông cảm khi cho rằng đây mới là trận đầu tiên của đội bóng xứ vạn đảo tại SEA Games 32.

"Tôi và những thành viên Exco (Ủy ban điều hành PSSI) xem trực tiếp tại sân rất căng thẳng. Vì đây là trận đầu tiên của đội tại SEA Games 32 nên đội cố gắng thi đấu quyết tâm. Sau bàn thắng đầu tiên của Marselino, thế trận của các chàng trai trẻ bắt đầu thay đổi và kết quả là đội có thêm 2 bàn thắng", ông Zainudin Amali chia sẻ với giới truyền thông.

U.22 Indonesia (trái) gặp khó trước hàng thủ số đông của U.22 Philippines PSSI

Phó chủ tịch PSSI tiết lộ, ông đã đưa ra lời khuyên cho Witan Sulaeman và đồng đội của anh trước khi U.22 Indonesia thi đấu trận ra quân. Ông mong muốn đội Garuda Muda (biệt danh của U.22 Indonesia) coi cuộc đọ sức với U.22 Philippines là trận chung kết để có kết quả tốt hướng đến các trận tiếp theo.

"Trước đó, khi các cầu thủ ở khách sạn, tôi đã nói với các cầu thủ rằng, trận đấu ngày 29.4 sẽ quyết định trận đấu tiếp theo. Hãy coi cuộc chạm trán với U.22 Philippines như trận chung kết. Hy vọng rằng trận đấu tiếp theo sẽ còn tốt hơn nữa", ông Amali nhấn mạnh.

Ở lượt trận tới của bảng A, U.22 Indonesia sẽ đối đầu với U.22 Myanmar vào ngày 4.5.