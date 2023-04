U.22 Lào, đối thủ trận ra quân của U.22 Việt Nam có gì đáng chú ý?

"Dù có rơi vào bảng tử thần, phải chạm trán đương kim vô địch U.22 Việt Nam hay á quân U.22 Thái Lan thì chúng tôi cũng không đến SEA Games 32 để dạo chơi. U.22 Lào chẳng ngại đụng độ đội từng 16 lần vô địch là Thái Lan, hay đương kim vô địch Việt Nam. Các cầu thủ sẽ ra sân và chiến đấu như những chiến binh", HLV Michael Weiss chia sẻ trước trận ra quân của U.22 Lào gặp U.22 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 30.4.

Trong 11 lần dự SEA Games, U.22 Lào có tới 10 lần bị loại ở vòng bảng, chưa từng thắng quá 2 trận ở mỗi giải đấu. Thành tích tốt nhất U.22 Lào gặt hái được là vị trí thứ tư ở SEA Games 25 (năm 2009), khi Lào sắm vai chủ nhà. Lần gần nhất gặp U.22 Việt Nam, U.22 Lào đã thua với tỷ số 1-6. Tuy nhiên, HLV Weiss có cơ sở tự tin.

Roman Angot, cầu thủ gốc Đức trong thành phần đội U.22 Lào LĐBĐ LÀO

Bóng đá trẻ Lào đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Ở giải U.23 Đông Nam Á 2022, U.23 Lào đã thắng U.23 Malaysia cả 2 trận vòng bảng để giành quyền vào bán kết, trước khi dừng bước bởi thất bại vì thiếu kinh nghiệm trước U.23 Thái Lan.

Đến giải U.19 Đông Nam Á 2022, U.19 Lào một lần nữa gây sốc khi giành ngôi á quân. Ở giải đấu này, thầy trò HLV Weiss đã thắng U.19 Thái Lan với tỷ số 2-0 ở bán kết. U.17 Lào sau đó cũng vượt qua vòng loại U.17 châu Á 2023. Một chiến thắng đơn lẻ ở sân chơi trẻ có thể do may mắn, nhưng bước thăng tiến đồng bộ ở nhiều cấp độ tuyển thời gian qua cho thấy bóng đá Lào đã khác xa so với trước đây.

"Kiến trúc sư" trong quá trình vươn mình của bóng đá Lào là HLV Weiss. Nhà cầm quân người Đức đến Lào năm 2022, được giao toàn quyền huấn luyện đội U.19, U.22 và đội tuyển Lào. Việc giao cả 3 cấp độ đội tuyển quan trọng nhất cho ông Weiss là nhằm giúp ông xây dựng lối chơi xuyên suốt cho các đội trẻ, rồi đôn lứa trẻ lên đội tuyển quốc gia.

Dưới thời HLV Weiss, cả U.19, U.22 và đội tuyển Lào đều chơi kiểm soát bóng, mạnh dạn triển khai tấn công bằng những đường chuyền ngắn để khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối thủ. Điểm thuận lợi khi huấn luyện nhiều cấp độ đội tuyển Lào nằm ở chỗ, ông có thể luân phiên đẩy các tài năng trẻ lên cấp độ cao hơn để trau dồi kinh nghiệm.

Các đội tuyển trẻ của Lào thi đấu ấn tượng VIENTIENE TIMES

18 trong số 22 cầu thủ ông Weiss triệu tập cho 2 trận giao hữu gần nhất của đội tuyển Lào dưới 22 tuổi, tức là nguyên một đội U.22 thu nhỏ đã được nhà cầm quân người Đức tạo điều kiện cọ xát quốc tế, va chạm với những đối thủ mạnh. Việc trẻ hóa đội hình của HLV Weiss khiến Lào chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất, nhưng với cầu thủ trẻ, đó đều là trải nghiệm thi đấu đáng giá.

Danh sách U.22 Lào dự SEA Games 32 có những cái tên mới 18 tuổi, như Anantaza Siphongphan và Phoutthavong Sangvilay đều được đôn lên từ đội U.17 Lào đá tốt ở vòng loại U.17 châu Á năm 2022. Tức là chỉ cần đủ khả năng, HLV Weiss sẽ trao cơ hội. Đội hình U.22 Lào còn có 2 cầu thủ gốc gác Việt Nam, gồm Nalongsit Chanthalangsy và Damoth Thongkhamsavath. Trong đó, Damoth chính là cầu thủ đã sút tung lưới U.19 Thái Lan ở bán kết năm 2022, giúp U.19 Lào lần đầu trong lịch sử lọt vào chung kết giải Đông Nam Á.

HLV Weiss cũng có bộ ba cầu thủ gốc ngoại gồm tiền vệ Roman Angot đang thi đấu cho CLB Bahlinger SC ở Đức, hậu vệ Theo Klein đang thi đấu cho CLB Omaha Mavericks (Mỹ) và tiền đạo Victor Yovinasak từ CLB Montceau (Pháp).

Bóng đá Lào không còn dễ bị bắt nạt ở các giải trẻ CHANGSEUK

Trước thềm SEA Games 32, U.22 Lào chuẩn bị kỹ lưỡng khi tập huấn ở Ả Rập Xê Út để rèn chuyên môn. Ở bảng đấu có U.22 Việt Nam, U.22 Thái Lan và U.22 Singapore, U.22 Lào bị đánh giá thấp nhất. Dù vậy, chính tâm lý thoải mái cùng khát khao chứng tỏ bản thân sẽ giúp thầy trò HLV Weiss có sức bật để tạo bất ngờ.

Theo tiền vệ Nguyễn Đức Phú, U.22 Việt Nam đã nghiên cứu đối thủ để tìm điểm mạnh, điểm yếu. "Các cầu thủ U.22 Việt Nam xem những video về U.22 Lào trong thời gian qua, xem đội họ đá chiến thuật gì, có điểm mạnh gì để chúng ta hạn chế và điểm yếu gì để chúng ta tấn công vào", Đức Phú cho biết.

U.22 Việt Nam phải rất cẩn trọng và tập trung ngay từ chặng mở màn, nếu muốn khởi đầu hanh thông tại SEA Games 32 bằng một chiến thắng trước U.22 Lào.