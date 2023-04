U.22 Việt Nam: Khi chiếc lò xo bị nén

Nếu những trận thua tại Doha Cup 2023 trong tháng 3 chỉ đơn thuần mang ý nghĩa cọ xát, tích lũy kinh nghiệm với U.22 Việt Nam, thì những thất bại trong ít ngày qua trước CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu mang đến nhiều nỗi lo hơn cho HLV Philippe Troussier.

Trên lý thuyết, khó đòi hỏi đội U.22 của ông Troussier thắng được một đại diện V-League, với nòng cốt đội hình lớn tuổi, giàu kinh nghiệm hơn và có đầy đủ ngoại binh. Tuy nhiên, trận thua CLB Bà Rịa - Vũng Tàu mới thực sự đáng nói. Đại diện hạng nhất không có ngoại binh, cũng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ và thực ra không hơn nhiều về đẳng cấp so với CLB Phú Thọ, đội mà chính thầy trò HLV Troussier đã thắng hồi tháng 3.

U.22 Việt Nam chỉ còn 5 ngày chuẩn bị cho SEA Games 32 VFF

Quan trọng hơn, thất bại trước khi SEA Games 32 khởi tranh 6 ngày cho thấy, U.22 Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết mà suốt 2 tháng qua HLV Troussier chưa thể giải quyết.

Đó là sai sót ở hàng phòng ngự, với sự thiếu quyết đoán của các hậu vệ trong tranh chấp, kèm người trước đó đã lộ ra ở Doha Cup 2023. Hàng thủ U.22 Việt Nam đang thiếu một thủ lĩnh thực sự. Lương Duy Cương không có suất đá chính ở SEA Games 31, còn ở vòng chung kết U.23 châu Á 2022, cầu thủ của CLB Đà Nẵng đá trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Phan Tuấn Tài không phải trung vệ thuần túy, Trần Quang Thịnh không được thi đấu thường xuyên ở CLB Công an Hà Nội, còn Vũ Tiến Long kém nổi trội ở thể hình.

So với SEA Games 31, khi hàng thủ U.22 Việt Nam có bộ đôi tuyển thủ quốc gia Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình, tấm lá chắn của đội bóng do ông Troussier huấn luyện lỏng lẻo và non kinh nghiệm hơn, nhưng lại đảm đương vai trò nặng hơn khi phải triển khai bóng từ phần sân nhà.

Giải pháp lấy công bù thủ cũng cần thời gian để xây dựng, bởi hàng công U.22 Việt Nam cũng gặp nhiều vấn đề, từ chất lượng con người, độ dày kinh nghiệm đến khả năng thích ứng với chiến thuật ở độ khó cao do ông Troussier đề ra. Trong những buổi tập gần nhất tại sân Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV 68 tuổi liên tục phải thúc giục học trò quan sát đồng đội, di chuyển nhanh và thực hiện chuẩn mực động tác chuyền.

HLV Troussier khắt khe với từng động tác của học trò VFF

Hệ thống chiến thuật của ông Troussier yêu cầu các cầu thủ phải phối hợp nhóm nhuần nhuyễn, di chuyển đồng bộ và tạo đột biến tốt. Sau nhiều đợt sàng lọc và rèn giũa, HLV Troussier đã có một số cái tên tiềm năng, nhưng chưa có gương mặt nào đủ "đinh" để gánh vác đội bóng, có lẽ thể hiện ngay từ việc đến giờ U.22 Việt Nam vẫn chưa chọn được đội trưởng.

Với kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao, HLV Troussier có lẽ hiểu được đội bóng của ông đang ở trạng thái "lò xo nén". Bị nghi ngờ về năng lực, triển vọng vô địch không sáng sủa như những giải trước, tinh thần có thể lung lay sau những thất bại kéo dài, hay những vấn đề vận hành chiến thuật chưa được khắc phục,... U.22 Việt Nam giống một chiếc lò xo bị nén cực đại trước giải đấu đầy áp lực và khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sức ép nghẹt thở, lò xo có độ đàn hồi tốt sẽ tận dụng sức nén để bật lên mạnh mẽ. Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều đội tuyển trẻ không được đánh giá cao, để rồi làm nên lịch sử. Nhưng cũng có những lò xo với độ đàn hồi kém, sẽ bị đè bẹp bởi áp lực.

U.22 Việt Nam sẽ đập tan nghi ngờ? VFF

Tạo ra sức đàn hồi cho U.22 Việt Nam thế nào, đang là công việc của HLV Troussier cùng cộng sự. Nhà cầm quân người Pháp đã sớm rút gọn danh sách 24 cầu thủ như một động thái nhằm tạo sự yên tâm cho học trò, cũng như thể hiện ông đã định hình xong bộ khung đội hình trước thềm giải, thay vì mang sự hoang mang, hoài nghi về con người đến sát ngày thi đấu.

Ngoài ra, dù U.22 Việt Nam gặp khó khăn, nhưng ông Troussier vẫn kiên định với triết lý, bởi xây dựng lối đá kiểm soát cho U.22 Việt Nam không chỉ phục vụ SEA Games, mà với nhà cầm quân người Pháp, đó còn là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt để ông định hình phong cách chơi bóng mới cho cả đội tuyển quốc gia.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nêu quan điểm: "Bóng đá trẻ là vậy, mỗi năm mỗi thay đổi về lực lượng, nhưng, ta khó thì các đối thủ cũng khó. Nhiều thử thách, nhưng tôi tin thầy trò HLV Troussier làm nên chuyện. Người hâm mộ đang lo ngại, có người không tin tưởng vào khả năng tiến sâu của U.22 Việt Nam. Có khi điều đó lại hay, sẽ giảm áp lực cho đội".

Khả năng vươn xa của lứa U.22 Việt Nam sẽ được kiểm chứng rõ ràng, từ trong giai đoạn khó khăn nhất.