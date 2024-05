U.23 Indonesia đá trận sống còn vì vé Olympic, HLV Shin Tae-yong: 'Tôi không phải Chúa'

Vì để thua trước U.23 Iraq ở trận tranh hạng 3 của VCK U.23 châu Á 2024, U.23 Indonesia đã bỏ lỡ cơ hội giành vé trực tiếp đến với Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng cho đội bóng xứ sở vạn đảo, khi thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ đấu trận play-off liên lục địa để tranh vé vớt với đại diện của châu Phi là U.23 Guinea.



Để chuẩn bị cho màn so tài rất quan trọng này, U.23 Indonesia đã di chuyển sang Pháp từ ngày 6.5 và ngay lập tức bước vào luyện tập. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Shin Tae-yong chia sẻ: “Khó khăn mà đội bóng đang gặp phải là không thể thay đổi. Tôi cũng không phải là Chúa. Do đó, quan trọng nhất là toàn đội phải đoàn kết và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Thể trạng, tâm lý của các cầu thủ U.23 Indonesia đang ở trạng thái tốt nhất. So với những ngày trước, hiện tại chúng tôi đã có sự cải thiện rõ rệt về cả hai mặt này. Bản thân tôi và các cầu thủ đều nhận thức được những điều còn thiếu sót. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để khắc phục và hướng đến kết quả tốt nhất trong trận đấu sắp tới”.

HLV Shin Tae-yong và U.23 Indonesia được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ trước U.23 Guinea AFC

Đến với trận đấu play-off, đội tuyển U.23 Indonesia gặp nhiều bất lợi hơn khi phải di chuyển quãng đường xa. Bên cạnh đó, yếu tố về khí hậu, chênh lệch múi giờ cũng là những khó khăn nhất định với đội bóng xứ sở vạn đảo. Ngoài ra, lực lượng trong tay ông Shin Tae-yong cũng bị sứt mẻ, đặc biệt là sự vắng mặt của cầu thủ nhập tịch Justin Hubner (bị CLB chủ quản Cerezo Osaka gọi về).

Phía ngược lại, U.23 Guinea được đánh giá cao hơn đại diện đến từ Đông Nam Á. Đội bóng của châu Phi có lực lượng đồng đều với nhiều gương mặt đang thi đấu ở châu Âu. Thể hình và nền tảng thể lực của các cầu thủ Guinea đều rất tốt.

Nathan Tjoe-A-On (23) là nhân tố rất quan trọng của đội bóng xứ vạn đảo AFC

Đánh giá về đối thủ, ông Shin Tae-yong cho biết: “Chúng tôi đã phân tích các video trận đấu của U.23 Guinea để nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. U.23 Guinea không phải là đội bóng dễ chơi. Họ có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, đây là điều đáng lo ngại cho U.23 Indonesia”.

Trận đấu giữa U.23 Indonesia và U.23 Guinea diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay (ngày 9.5, theo giờ Việt Nam), tại sân CNF Clairefontaine ở thủ đô Paris. Theo quyết định của FIFA, màn so tài này được tổ chức trên sân không có khán giả vì lý do an ninh.