U.23 Indonesia thua đau Iraq: HLV Shin Tae-yong vừa đấm vừa xoa, đòi trọng tài nghỉ việc

U.23 Indonesia thua U.23 Iraq với tỷ số 1-2 sau 2 hiệp phụ (2 đội hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức). Kết quả này giúp U.23 Iraq đoạt vé trực tiếp dự Olympic 2024 tại Paris (Pháp), còn U.23 Indonesia phải đá play-off tranh vé vớt với U.23 Guinea (khu vực châu Phi).



U.23 Indonesia (áo đỏ) thua U.23 Iraq ở trận tranh hạng 3 AFP

Sau trận đấu này, HLV Shin Tea-yong cho biết: "Xin chúc mừng đội tuyển U.23 Iraq đã tiến tới Olympic 2024. Đây chắc chắn là một kết quả đáng tiếc, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng ta vẫn còn cơ hội vào Olympic. Hôm nay cả hai đội đã thi đấu rất nỗ lực để giành vị trí thứ 3 và một tấm vé tham dự Olympic. Cả hai đội đều chơi tốt. Xin cảm ơn những nỗ lực của các cầu thủ Indonesia".

Sau lời động viên, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ nguyên nhân khiến U.23 Indonesia thất bại là thiếu chiều sâu đội hình. Ông Shin Tae-yong thừa nhận, dù đội hình chính đều chơi tốt nhưng các cầu thủ chủ lực cảm thấy mệt mỏi vì họ gần như thi đấu suốt mọi trận đấu: "Như các bạn có thể thấy, nếu nhìn vào danh sách cầu thủ của chúng tôi trong mỗi trận đấu, đội hình thực sự không vững chắc lắm. Mỗi cầu thủ có một phong độ khác nhau. Vì vậy, trong hầu hết mọi trận đấu, ngoại trừ thay thế 1 hoặc 2 cầu thủ, chúng tôi đều phải tung ra một đội hình xuất phát giống nhau".

HLV Shin Tae-yong vẫn hy vọng U.23 Indonesia đoạt vé dự Olympic 2024 AFP

HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh thêm: "Bạn biết đấy, chúng tôi rất khó đấu tranh về mặt thể lực. Vì vậy, đó có thể là lý do (khiến U.23 Indonesia không thể duy trì được phong độ tốt trong các trận vừa qua). Thật vậy, HLV Shin Tae-yong đã tung ra đội hình xuất phát gần như giống nhau trong mọi trận đấu kể từ vòng bảng. Chỉ ở trận đầu tiên bảng A gặp Qatar, đội hình có khác so với những trận sau đó là do Justin Hubner và Nathan Tjoe-A-On gia nhập đội muộn.

Theo báo giới Indonesia, phát biểu của HLV Shin Tae-yong đã gián tiếp bộc lộ những khuyết điểm của Liên đoàn Bóng đá nước nhà (PSSI) khi chưa tạo ra một giải đấu có tính cạnh tranh và chất lượng để phát hiện nhiều cầu thủ tiềm năng cho cầu thủ. Bởi hầu hết các cầu thủ trụ cột đều vừa được nhập tịch.

Một số quyết định của trọng tài tại giải U.23 châu Á năm nay bị HLV Shin Tae-yong chỉ trích AFP

Sau khi rời giải U.23 châu Á với thành tích lịch sử, ông Shin Tae-yong cũng không quên chỉ trích trọng tài. Ông tỏ ra thất vọng với một số quyết định của trọng tài ở Qatar, đặc biệt là đối với trọng tài điều khiển trận U.23 Indonesia thua U.23 Qatar ở vòng bảng và U.23 Uzbekistan tại bán kết.

"Tôi vẫn cảm thấy không hài lòng và thất vọng với những quyết định của trọng tài ở trận đầu tiên vòng bảng và bán kết (U.23 Indonesia bị phạt 3 thẻ đỏ ở 2 trận này). Những quyết định này có thể làm thay đổi cục diện trận đấu", HLV Shin Tae-yong nói. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không thắc mắc về quyết định của trọng tài VAR, mà chỉ trích một số quyết định tranh cãi của trọng tài chính: "Tôi nghĩ có vấn đề trong một số quyết định tranh cãi của trọng tài là vì khả năng cá nhân. VAR đưa ra những quyết định tốt hơn. Nhưng những trọng tài không thể đưa ra quyết định đúng như những gì họ có thể nhìn thấy thì nên ngừng làm trọng tài".