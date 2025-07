U.23 Malaysia còn cơ hội loại cả chủ nhà Indonesia để vào bán kết: Kịch bản cực khó lường

Cơ hội nào cho U.23 Malaysia?

Loạt trận thứ hai bảng A giải U.23 Đông Nam Á 2025 đã khép lại với diễn biến dễ đoán. U.23 Malaysia thắng đậm 7-1 trước U.23 Brunei để nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi U.23 Indonesia dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng thắng U.23 Philippines với tỷ số 1-0 để bảo vệ ngôi đầu bảng.

Sau hai lượt đấu, U.23 Indonesia dẫn đầu với 6 điểm (thắng U.23 Philippines 1-0 và U.23 Brunei 8-0). U.23 Philippines đứng nhì với 3 điểm (thắng U.23 Malaysia 2-0 và thua U.23 Indonesia 0-1). U.23 Malaysia đứng ba với 3 điểm (thắng U.23 Brunei 7-1 và thua U.23 Philippines 0-2). U.23 Brunei đứng cuối với 0 điểm.

Xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc đua vào bán kết vẫn cởi mở, khi cả ba đội U.23 Malaysia, U.23 Indonesia và U.23 Philippines còn nguyên cơ hội. Ở giải đấu này, 4 vé bán kết sẽ trao cho 3 đội nhất bảng A, B và C, cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (riêng đội nhì bảng A phải trừ thành tích với đội cuối bảng). Do đó, mục tiêu của U.23 Malaysia là đoạt ngôi nhất, hoặc nếu đứng nhì cũng phải có tối thiểu 6 điểm để tạo lợi thế đua tranh với các đội nhì bảng khác.

Highlight U.23 Indonesia 1-0 U.23 Philippines: Thắng kịch tính, chủ nhà vững ngôi đầu

Nếu ở lượt trận cuối, U.23 Philippines thắng U.23 Brunei, còn U.23 Malaysia thắng U.23 Indonesia, ba đội sẽ cùng có 6 điểm. Lúc này, hệ số đối đầu trực tiếp sẽ được xét đến.

Hiện tại trong bảng xếp hạng đối đầu trực tiếp giữa ba đội, U.23 Indonesia đang đứng đầu với 3 điểm sau 1 trận (hiệu số +1), U.23 Philippines xếp nhì với 3 điểm sau 2 trận (hiệu số +1), còn U.23 Malaysia đứng cuối với 0 điểm sau 1 trận (hiệu số -2).

Để giữ hy vọng đi tiếp, U.23 Malaysia là phải thắng U.23 Indonesia với cách biệt 2 bàn trở lên. Khi ấy, U.23 Malaysia sẽ vượt mặt đối thủ về hiệu số đối đầu (cùng điểm số, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại ở các cuộc đối đầu trực tiếp giữa ba đội). Nếu thắng cách biệt đúng 2 bàn, U.23 Malaysia đứng nhì bảng và chờ đợi xét hiệu số với các đội nhì khác để phân định vé bán kết. Còn nếu thắng 3 bàn trở lên, "Mãnh hổ" đứng nhất bảng, chắc chắn vào bán kết.

Nếu chỉ thắng chủ nhà U.23 Indonesia cách biệt 1 bàn, U.23 Malaysia phải trông đợi U.23 Philippines hòa hoặc thua U.23 Brunei mới có thể lấy ngôi nhì. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra, khi U.23 Brunei quá yếu (ghi 1 bàn, thủng lưới 15 bàn sau 2 trận đầu). U.23 Philippines rất có thể sẽ thắng đậm đội cuối bảng U.23 Brunei. Do đó, U.23 Malaysia phải thắng U.23 Indonesia với cách biệt 2 bàn trở lên để nuôi hy vọng vào bán kết. Đây là con đường duy nhất.

Sẽ có đội nhất bảng A, B và C đoạt vé vào bán kết U.23 Đông Nam Á 2025. Ở bảng B và C, U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan nhiều khả năng đi tiếp do mạnh vượt trội các đối thủ còn lại trong bảng.