Dù để thua trước U.23 Trung Quốc ở bán kết U.23 châu Á 2026 nhưng U.23 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khích lệ cho tinh thần chiến đấu, bản lĩnh và hành trình giàu cảm xúc từ truyền thông khu vực.

U.23 Việt Nam rõ "chất Đông Nam Á"

Báo chí Thái Lan đồng loạt nhìn nhận U.23 Việt Nam là đại diện xuất sắc nhất của bóng đá trẻ Đông Nam Á tại giải đấu năm nay.

Siamsports nhấn mạnh việc góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất châu Á đã là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ ổn định của bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh U.23 Việt Nam không được đánh giá cao hơn các đại diện Đông Á.

U.23 Việt Nam gục ngã ở bán kết, truyền thông khu vực nói gì?

Main Stand đánh giá U.23 Việt Nam thể hiện rõ "chất Đông Nam Á": giàu năng lượng, kỷ luật, không e ngại va chạm và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng ở những vòng đấu cao nhất.

Trong khi đó, Thailive cho rằng những khó khăn về lực lượng, thể lực và áp lực tâm lý ở vòng knock-out càng làm nổi bật tinh thần chiến đấu quả cảm của các học trò HLV Kim Sang-sik. Thailive nhấn mạnh "U.23 Việt Nam đã luôn chiến đấu đến phút cuối, ngay cả khi rơi vào thế bất lợi".

U.23 Việt Nam trở lại bán kết U.23 châu Á sau 8 năm chờ đợi

Trang Ball Thai khẳng định U.23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất duy trì sự hiện diện ổn định ở nhóm đội mạnh châu Á trong nhiều năm.

Truyền thông Indonesia cũng thể hiện sự đồng cảm sâu sắc. Seasia Goal gọi thất bại của U.23 Việt Nam là "nỗi đau mang tính danh dự", đồng thời khẳng định U.23 Việt Nam vẫn là niềm tự hào chung của Đông Nam Á và xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ toàn khu vực.

Trận tranh HCĐ: Cuộc chạm trán đặc biệt

Không chỉ Đông Nam Á, truyền thông Hàn Quốc cũng dành nhiều lời khen cho U.23 Việt Nam. Tờ OSEN bày tỏ sự bất ngờ trước viễn cảnh đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tiến sâu đến mức sẽ đối đầu chính U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba.

U.23 Việt Nam sẽ khép lại giải đấu bằng trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc

Theo OSEN, việc U.23 Việt Nam chỉ chịu khuất phục trước một U.23 Trung Quốc được tổ chức tốt là minh chứng cho sự trưởng thành rõ rệt. Tờ báo này đặc biệt khen ngợi hiệp 1 kỷ luật, tỉnh táo của U.23 Việt Nam, khi họ phòng ngự chặt chẽ và thậm chí tạo ra nhiều cú sút trúng đích hơn đối thủ.

Kyunghyang Sports gọi thất bại ở bán kết là thời điểm "phép màu của HLV Kim Sang-sik tạm dừng", nhưng không xem đó là sự sụp đổ. Việc trở lại bán kết U.23 châu Á sau 8 năm, với đội hình còn rất trẻ, được xem là thành tựu lớn.

Các kênh như Sports TV Korea và Sportal Korea đi sâu vào khía cạnh chiến thuật, cho rằng cách tiếp cận thiên về phòng ngự của HLV Kim Sang-sik là hợp lý. Sports TV Korea nhận định "U.23 Việt Nam thua vì đối thủ tận dụng cơ hội tốt hơn, chứ không phải vì sự yếu kém toàn diện".

U.23 Việt Nam vẫn còn cơ hội khép lại giải đấu bằng tấm HCĐ trong trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc, cuộc đối đầu được truyền thông xứ kim chi xem là đặc biệt, không chỉ vì huy chương mà còn vì hành trình khẳng định giá trị của HLV Kim Sang-sik.