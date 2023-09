U.23 Việt Nam thắng dễ trận ra quân vòng loại U.23 châu Á 2024

R A QUÂN SUÔN SẺ

U.23 VN có lịch thi đấu thuận lợi khi đối đầu với U.23 Guam ở trận ra quân vòng loại U.23 châu Á 2024. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều cộng với lợi thế sân nhà, HLV Philippe Troussier vẫn sử dụng sơ đồ 3-4-3 và tung ra sân đội hình với bộ khung gồm những nhân tố nổi bật, trong đó Tuấn Tài đá trung vệ để nhường chỗ cho Minh Trọng ở biên trái, còn tiền vệ Đức Phú thường đá trung tâm được đưa ra bám biên phải.

Trước U.23 VN mạnh hơn, dễ hiểu khi U.23 Guam chọn lối chơi tử thủ. Đội bóng của HLV Philippe Troussier dù kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng chơi khá bế tắc trong khoảng 2/3 thời gian đầu hiệp 1. Trên thực tế, chất lượng các đường chuyền của U.23 VN trong 45 phút thi đấu đầu tiên cũng chưa cao. Những pha phối hợp tam giác, bật nhả ở khu vực trung lộ là khá hiếm hoi. Khâu dứt điểm cũng chưa thực sự hiệu quả khi các tiền đạo còn căng cứng, trong đó Văn Tùng không có cảm giác bóng tốt nhất. Bên hành lang phải, Thanh Nhàn và Đức Phú dù là đồng đội ở CLB PVF-CAND nhưng chưa có sự kết nối tốt.

Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của U.23 VN trong trận thắng U.23 Guam Minh Tú

Đến phút 33, đội chủ nhà mới có bàn thắng khai thông bế tắc nhờ công của Lê Văn Đô. Tuy nhiên, pha lập công mở tỷ số cũng mang đậm dấu ấn cá nhân, khi Thanh Nhàn chạy chỗ và bứt tốc mạnh mẽ xuống đáy biên rồi căng ngang dọn cỗ cho Văn Đô đệm bóng dễ dàng. Sang hiệp 2, HLV Philippe Troussier đã tung ra những cầu thủ giỏi, khi Hồ Văn Cường vào sân để chạy biên phải, còn Đức Phú được trả về trung tâm hàng tiền vệ. Khuất Văn Khang trám vào chỗ của Minh Trọng ở hành lang trái. Từ đó, U.23 VN đã chơi khởi sắc hơn so với 45 phút đầu tiên. Các cầu thủ, các tuyến có sự kết dính và phương án tấn công cũng trở nên đa dạng hơn, để tìm kiếm được những bàn thắng.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam rất cố gắng

Bàn thắng thứ 2 đến từ chấm phạt đền của Nguyễn Văn Tùng ở đầu hiệp 2. Hồ Văn Cường đào sâu cách biệt thành 3-0 ở phút 68. Thanh Nhàn đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-0 (phút 79). Hoàng Văn Toản ghi bàn thứ 5, trước khi Vĩ Hào ấn định chiến thắng 6-0 cho U.23 VN trên chấm 11 m vào cuối trận.

"Trước một đối thủ chỉ biết chơi phá bóng thì đội cửa trên sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong hiệp 1. U.23 VN chơi ở mức đạt yêu cầu, vì những trận đấu đầu tiên khi nào cũng chưa được trơn tru. Những đường chuyền quyết định vẫn chưa có độ chính xác cao và hơi cầu toàn", BLV Vũ Quang Huy nhận định.

H OÀN TẤT THỬ NGHIỆM CHO TRẬN BẢN LỀ

BLV Vũ Quang Huy đưa ra quan điểm: "Có lẽ trước một đối thủ không được đánh giá cao như U.23 Guam, HLV Troussier muốn tận dụng cơ hội này để tiếp tục thực hiện những thử nghiệm và đưa ra đánh giá. Sắp tới U.23 VN có thể sẽ có đội hình tốt nhất".

Với chiến thắng 6-0 trước U.23 Guam, U.23 VN tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm (hiệu số +6), U.23 Yemen xếp nhì (3 điểm, hiệu số +3). U.23 Singapore, U.23 Guam lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 với 0 điểm. Ở lượt trận thứ 2, màn chạm trán giữa U.23 VN và U.23 Yemen (tối 9.9) được xem là trận đấu bản lề mang tính quyết định. Đội giành chiến thắng ở cuộc so tài này sẽ đặt 1 chân vào VCK U.23 châu Á với vị trí nhất bảng C. Vào lúc này, HLV Troussier chắc hẳn đã tìm ra đội hình ưng ý nhất của mình để hướng đến trận đấu quan trọng với U.23 Yemen.