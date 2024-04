U.23 Việt Nam và những toan tính ở tứ kết châu Á

Đ ỐI THỦ TIỀM NĂNG

6 điểm trọn vẹn trước U.23 Kuwait và U.23 Malaysia đã đưa U.23 VN thẳng tiến vào tứ kết U.23 châu Á 2024 sớm một lượt đấu. Cuộc so tài với U.23 Uzbekistan ngày 23.4 chỉ còn mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi đầu bảng. Do có hiệu số bàn thắng bại kém hơn đối thủ (+4 so với +7), nên U.23 VN buộc phải thắng để đoạt ngôi đầu. Trong trường hợp hòa hoặc thua U.23 Uzbekistan, ngôi nhì bảng sẽ thuộc về thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

U.23 VN (trái) sẽ tiếp tục sửa chữa để tiến bộ VFF

Ở tứ kết, đối thủ của U.23 VN sẽ là một đại diện ở bảng C. Tại bảng đấu này, U.23 Ả Rập Xê Út gần như chắc chắn đoạt ngôi nhất bảng với 6 điểm (hiệu số +7), trong khi U.23 Thái Lan và U.23 Iraq đang cạnh tranh vé nhì khi cùng có 3 điểm. Do đó, nếu không thể đánh bại U.23 Uzbekistan ở lượt đấu hạ màn, rất có khả năng U.23 VN sẽ đối đầu U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết (còn nếu nhất bảng thì gặp U.23 Thái Lan hoặc U.23 Iraq). Đây sẽ là "phép lặp" ở giải U.23 châu Á 2022, khi U.23 VN cũng đứng nhì bảng và phải gặp U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết. Để rồi, đội bóng khi ấy được huấn luyện bởi ông Gong Oh-kyun đã thua với tỷ số 0-2.

HLV Hoàng Anh Tuấn và học trò cảm ơn khân giả

Chạm trán U.23 Ả Rập Xê Út hiển nhiên không phải thử thách dễ chịu, khi đại diện Tây Á đã thắng U.23 Tajikistan (4-2) và U.23 Thái Lan (5-0) bằng những cơn mưa bàn thắng. HLV Hoàng Anh Tuấn không còn lạ những đối thủ Tây Á sau nhiều lần đối đầu trước đây. Tuy nhiên nếu gặp ĐKVĐ U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 VN sẽ phải nỗ lực sửa và sửa rất nhiều, với hy vọng tạo được bất ngờ. 8 lần chạm trán các đội tuyển vùng Vịnh ở giải U.23 châu Á, nếu chỉ tính trong 90 phút, U.23 VN đã hòa 3 và thua 5 trận, trong đó không thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất.

May mắn cho U.23 VN, khi ở trận đấu hạ màn, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ có màn tập dượt "nặng ký" trước U.23 Uzbekistan - đội bóng có sức mạnh và lối chơi tương đồng U.23 Ả Rập Xê Út. Cả hai đội cùng thiên về đấu pháp kiểm soát bóng, sử dụng những pha đan bóng, phối hợp quãng ngắn để triển khai tấn công, cùng có những mũi tấn công dù không cao nhưng rất lợi hại với tốc độ, kỹ thuật để xuyên phá… Trận đấu hạ màn, bên cạnh tính chất tranh ngôi đầu, cũng là cơ hội để U.23 VN thử nghiệm đấu pháp sẽ áp dụng cho tứ kết.

T IẾP TỤC HOÀN THIỆN

Nếu chiến thắng U.23 Kuwait đến từ việc U.23 VN mắc ít sai lầm hơn, thì ở trận gặp U.23 Malaysia, học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thắng nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn. Hai bàn thắng của Khuất Văn Khang và Võ Hoàng Minh Khoa đều là những khoảnh khắc mà U.23 VN khôn ngoan, tỉnh táo hơn đối thủ. Đó là một cú lách người và cài chân khéo léo để kiếm về quả phạt đền, hay trước đó là tình huống sút phạt ngược phán đoán thủ môn đối phương.

Tuy nhiên về tổng thể trận đấu, U.23 VN vẫn còn nhiều "vết gợn". Nếu chỉ tính trong 30 phút đầu, U.23 Malaysia mới là đội triển khai tấn công bài bản, có nét hơn. Trong khi với U.23 VN, số pha đan lát, tấn công có đường nét chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ý đồ triển khai bóng của Minh Khoa cùng đồng đội rất đa dạng, từ phối hợp trung lộ, bóng dài cho đến phản công, nhưng chưa mảng miếng nào thực sự nhuần nhuyễn.

Hai trận đấu tới lần lượt gặp U.23 Uzbekistan và khả năng cao là U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 VN sẽ đối đầu với những đội tuyển trẻ có khả năng tổ chức lối chơi cực kỳ bài bản, giữ cự ly đội hình tốt và kiểm soát bóng ấn tượng. Những ứng viên vô địch như vậy sẽ để lộ rất ít khoảng trống để khai thác, đối nghịch với sự non nớt mà U.23 Kuwait và U.23 Malaysia đã phơi bày. U.23 VN sẽ chơi phòng ngự phản công, thậm chí phòng ngự triệt để, điều này đòi hỏi lối chơi phải chắc chắn và kỷ luật hơn, tổ chức tấn công nhanh gọn và sắc bén hơn. Đó là bài toán hóc búa, mà sau màn ăn mừng tấm vé vào tứ kết, U.23 VN phải bắt tay vào tập luyện để hóa giải.

Trong hai lần lọt vào tứ kết U.23 châu Á, U.23 VN đều giáp mặt các đội Tây Á (năm 2018, 2022), với thành tích 1 thắng, 1 thua. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang có thành tích điểm số (6 điểm) và ghi bàn (5 bàn) tốt nhất trong các lần tham dự VCK châu lục từ trước đến nay. Nếu thắng U.23 Uzbekistan, U.23 VN sẽ có lần đầu vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng. Tại VCK U.23 châu Á 2024, 3 đội vô địch, á quân và hạng ba sẽ có vé dự Olympic Paris 2024. Trong khi đó, đội đứng thứ 4 sẽ chơi trận play-off liên lục địa với đại diện châu Phi là U.23 Guinea.

