U.35+ muốn trông trẻ hơn thì đừng quên +3 serum collagen cho da căng trẻ glowy

1. Serum làm sáng da MD CARE VitaC-Arbutin Serum - Whitening Advanced Formula

On top đầu serum collagen đến từ thương hiệu MD CARE thuần Việt. Serum mang lại hiệu quả giúp làm sáng da sau khoảng 4 tuần là nhờ vào sự kết hợp của các hoạt chất vượt trội như 5% vitaC niosome, 3% tranexamic acid, arbutin, niacinamide, hexylresorcinol.... Trong đó, vitaC niosome dẫn xuất ổn định giúp làm sáng da, thúc đẩy sản sinh collagen.

Tranexamic acid ức chế sự hình thành melanin giảm sự xuất hiện của vết thâm cho làn da tươi sáng đều màu. Arbutin giúp bề mặt da không đều màu bật tone trắng hồng rạng rỡ. Còn niacinamide và rice protein hydrolyzed vừa mờ thâm sạm; vừa bổ sung độ ẩm cho da luôn căng mướt ngậm nước.

Đặc biệt, Serum ứng dụng công nghệ đột phá Biodefense System cân bằng hệ vi sinh, kích thích vi khuẩn có lợi phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó, hàng rào tự nhiên được củng cố nuôi dưỡng nền da khỏe mạnh, da sáng rạng rỡ từ sâu bên trong.

Thành phần chính: 5% vitaC niosome, 3% tranexamic acid, 2% arbutin, hexylresorcinol, niacinamide, rice protein hydrolyzed.

Ưu điểm nổi bật:

Tác động trực tiếp lên vùng da xỉn màu, giúp xóa tan vẻ mệt mỏi và đem lại cho bạn diện mạo tươi trẻ, đều màu căng bóng.

Tấn công trực diện vào các ổ sắc tố, giúp làm mờ nhanh chóng các vết thâm, dưỡng da trắng mịn chuẩn spa.

Hỗ trợ khả năng tự bảo vệ tự nhiên cho da trước ô nhiễm và tia UV, cải thiện thô ráp, duy trì nét tươi sáng của da.

Thấm nhanh trong vài giây, mướt mịn tự nhiên, loại bỏ cảm giác châm chích hay bết dính bít tắc và cũng không gây vàng da.

Khắc phục tối đa nhược điểm dễ oxy hóa của vitamin C thông thường.

An toàn, dịu nhẹ và đáp ứng hoàn hảo cho nhiều nền da, kể cả làn da nhạy cảm nhất; không gây cảm giác châm chích hay sự khó chịu nào cả.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 790.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/serum-sang-da-md-care-vitac-arbutin-serum-whitening-advanced-formula.html

2. Serum chống lão hóa cho da Frezyderm Revitalizing Serum

On top 2 serum collagen gọi tên Frezyderm Revitalizing Serum thuộc thương hiệu Frezyderm xuất xứ Hy Lạp. Khi D-ribose kết hợp artemia salina thúc đẩy quá trình cấp oxy cho tế bào tăng cường sức sống giúp da luôn rạng rỡ tự nhiên. Còn thành phần acetyl tetrapeptide-9 và tetrapeptide-11 tăng cường sản sinh collagen giúp duy trì làn da đàn hồi tốt và săn chắc hơn. Đặc biệt, bộ đôi peptide này thay vì chỉ tác động tới bề mặt thì đã tập trung sâu bên trong nền tảng nâng đỡ làn da.

Còn oligosaccharide - một loại đường phức hợp quý hiếm vừa cấp nước vừa khóa ẩm tầng sâu giúp ngăn ngừa thất thoát nước xuyên qua biểu bì. Sau khoảng 4 tuần sử dụng seurm đều đặn hiệu quả nhận được đáng kinh ngạc khi số lượng nếp nhăn cải thiện về cả chiều dài và độ sâu. Làn da lúc nào cũng căng bóng ngậm nước 'glowy".

Thành phần chính: Oligosaccharide, artemia salina extract & D-ribose, active peptides & hydroxyprolisilane, siegesbeckia orientalis & rabdosia rubescens.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm tận tầng sâu lớp biểu bì cho làn da luôn căng mịn ngậm nước giúp ngăn ngừa da lão hóa sớm và duy trì sự tươi mới, tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ thúc đẩy sự trao đổi chất giữa các tế bào mạnh mẽ hơn nên làn da luôn khỏe đẹp, tươi tắn rạng ngời từ bên trong.

Củng cố độ đàn hồi và hỗ trợ nâng cơ cho làn da săn chắc hơn sau khoảng 4 tuần sử dụng đúng cách.

Vết chân chim ở đuôi mắt, đường rãnh nhăn li ti hay sâu đều được cải thiện dần đem lại làn da mịn màng.

Kết cấu mỏng mịn cùng mùi thơm nhẹ nhàng mang lại cảm giác thư giãn như đang làm đẹp tại spa.

Hội tụ bảng thành phần chất lượng mà lành tính nên an toàn với mọi làn da. Kể cả da nhạy cảm hay sa mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng tại thị trường Việt Nam.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.270.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây:https://maihan.vn/frezyderm/serum-tai-tao-da-frezyderm-revitalizing-serum.html

3. Serum chống lão hóa Page One Matrix Repair Pro Serum

On top 3 là một siêu phẩm từ Hàn Quốc thương hiệu PageOne. Tiên phong ứng dụng công nghệ Exosome kết hợp yếu tố tăng trưởng, protein thiết yếu; Serum giúp tăng cường sản sinh collagen, elastin và tái tạo tế bào mới duy trì độ đàn hồi, giúp cải thiện nếp nhăn cùng vết chân chim ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ. Hiệu quả giúp chống lão hóa làn da sau khoảng 6 - 12 tuần sử dụng đều đặn 2 lần/1 ngày vào buổi sáng và buổi tối.

Serum cũng chính là sự lựa chọn lý tưởng hỗ trợ quá trình phục hồi làn da tổn thương sau khi nhiễm corticoid và tăng cường khả năng tái tạo làn da sau liệu trình laser, peel da.

Thành phần chính: Multipeptides, EGF, bakuchiol 0.5%, hyaluronic acid, liposome - ginseng exosome, biotin, vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm tận sâu bên trong lớp biểu bì cho làn da căng mịn ngậm nước giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Tăng cường sản sinh collagen, elastin và ngăn ngừa sự đứt gãy giúp duy trì làn da săn chắc, tươi trẻ và trắng sáng rạng rỡ.

Hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong chống lại những tác động xấu từ môi trường bên ngoài ngăn ngừa lão hóa sớm.

Bảng thành phần thuần chay nên phù hợp với nhiều nền da kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Nếp nhăn sâu cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài hơn để thấy hiệu quả rõ rệt.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000 đồng/ 30ml

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Nếu bạn đang tìm một serum collagen để bổ sung vào routine, +3 gợi ý trên là những cái tên đáng để tham khảo. Chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và bắt đầu chăm da ngay hôm nay để từng bước sở hữu diện mạo căng mướt, glowy và tươi trẻ hơn.