U60 đơn thân sống nơm nớp trong căn nhà chờ sập

Suốt nhiều năm qua, mỗi mùa mưa về với chị Tạ Thị Mỹ Em (53 tuổi, ngụ xã Hiệp Hưng, TP.Cần Thơ) cũng là chuỗi ngày sống trong lo lắng. Giữa căn nhà cũ kỹ được dựng từ hơn 20 năm trước, những cột kèo đã mục ruỗng, vách ván mối mọt ăn rỗng, từng cơn gió mạnh lùa qua lại khiến ngôi nhà rung lên bần bật. Có những đêm mưa kéo dài, nước tạt vào nhà, chị chỉ biết thu mình trong góc, vừa niệm Phật vừa mong mưa chóng ngớt, mái nhà không sập xuống trong lúc đang ngủ.

Đó là căn nhà do cha mẹ chị Em dựng lên khi còn sống. Đến năm 2010, cả cha lẫn mẹ lần lượt qua đời, để lại chị sống đơn thân trong ngôi nhà đã cũ kỹ, không còn ai để nương cậy. Những bữa cơm vội, những đêm thao thức cùng tiếng gió hú nơi đồng vắng trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của người phụ nữ đã bước sang tuổi xế chiều.

"Nhà sắp sập tới nơi mà mình không biết phải xoay xở ra sao. Mình có vay ngân hàng 40 triệu đồng định sửa, nhưng tìm hoài không ai dám nhận làm vì nhà mục hết, sợ đang sửa lại sập. Mấy anh em trong xóm cũng đi hỏi xin tài trợ giùm nhiều lần mà vẫn không đủ. Ở trong nhà, mỗi lần nghe gió hú là sợ lắm", chị Mỹ Em kể, giọng chùng xuống.

Chị Tạ Thị Mỹ Em (53 tuổi, xã Hiệp Hưng, TP.Cần Thơ) bên căn nhà cũ cột kèo mục nát, nơi chị nhiều năm sống trong nỗi lo sợ mỗi khi mưa gió ập đến

Cuộc sống của chị vốn đã khó khăn, lại càng thêm chật vật sau khi không thể tiếp tục đi làm. Em trai chị làm thuê tại Cần Thơ, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ xoay xở trả những khoản nợ cũ, khó có thể phụ chị mấy. Còn chị Em, từ ngày cha mẹ mất, sức khỏe yếu, việc làm không ổn định nên đành ở nhà, trông chờ vào chút thu nhập từ mảnh ruộng cho thuê lấy công. "Nhiều lần tính đi làm lại nhưng bỏ nhà cửa không được. Với lại giờ không có xe cộ đi lại nên đành ở nhà suốt", chị trải lòng.

Với chị Mỹ Em, ước mơ lớn nhất chưa bao giờ là một cuộc sống đủ đầy mà chỉ đơn giản là có được một mái nhà chắc chắn, để mỗi khi mưa gió có thể yên tâm chợp mắt. Một ước mơ tưởng chừng rất nhỏ, nhưng với chị lại xa vời suốt nhiều năm.

Những mảng tường hư hỏng, mái nhà xuống cấp nghiêm trọng của căn nhà cũ, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào

Niềm vui bất ngờ đã đến khi câu chuyện của chị được chính quyền địa phương lắng nghe và kết nối với chương trình an sinh xã hội do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) triển khai. Thông qua sự phối hợp giữa Vietlott, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Hưng và chính quyền địa phương, căn nhà cũ kỹ của chị Mỹ Em được đưa vào danh sách hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Giữa tháng 9.2025, đại diện Vietlott cùng chính quyền địa phương trực tiếp tổ chức lễ bàn giao căn nhà mới cho chị. Trong ngày nhận nhà, đứng trước căn nhà vừa hoàn thiện, tường mới sơn vôi trắng, mái ngói kiên cố, chị Mỹ Em gần như không tin vào mắt mình. Người phụ nữ U60 lặng lẽ lau nước mắt, nụ cười run run trên gương mặt hằn rõ dấu vết của những năm tháng vất vả.

"Mình mừng dữ lắm. Thiệt sự mừng lắm. Giờ có căn nhà mới kiên cố, không còn lo mưa gió nữa. Cảm ơn mọi người đã thương và giúp đỡ", chị xúc động nói. Bữa cơm đơn sơ trong căn nhà mới cũng trở nên ấm áp hơn khi không phải vội vàng né mưa, che bạt mỗi lần trời đổ gió.

Câu chuyện của chị Mỹ Em cũng là một trong số hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo trên cả nước được tiếp sức từ chương trình hỗ trợ nhà ở của Vietlott trong năm 2025. Riêng tại xã Hiệp Hưng (TP.Cần Thơ), ngày 12.9, Vietlott đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng chính quyền địa phương trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại xã Hiệp Hưng (TP. Cần Thơ)

Buổi lễ có sự tham dự của bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, cùng lãnh đạo Vietlott. Với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng do Vietlott tài trợ, các căn nhà mới được xây dựng khang trang, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho các gia đình.

Không dừng lại ở Cần Thơ, trên phạm vi cả nước, trong năm 2025, Vietlott đã tài trợ xây dựng tổng cộng 127 căn nhà Đại đoàn kết tại nhiều tỉnh, thành phố. Những mái nhà mới ấy không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho người nghèo, mà còn mang ý nghĩa như những "chiếc phao" nâng đỡ cho những phận đời đang chông chênh vì thiếu thốn.