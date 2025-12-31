Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
UAE rút quân khỏi Yemen sau vụ không kích của liên minh Ả Rập Xê Út
Video Thế giới

La Vi
La Vi
31/12/2025 11:44 GMT+7

Hôm 30.12, Ả Rập Xê Út tuyên bố an ninh quốc gia là lằn ranh đỏ và ủng hộ lời kêu gọi các lực lượng của UAE rút khỏi Yemen trong vòng 24 giờ, ngay sau khi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiến hành một cuộc không kích vào cảng Mukalla ở miền nam Yemen.

Hôm 30.12, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành không kích vào mục tiêu là lô hàng mà Riyadh tuyên bố là vũ khí từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chuyển đến một nhóm ly khai người Yemen.

Vụ việc đánh dấu sự leo thang đáng kể nhất giữa Ả Rập Xê Út và UAE cho đến nay trong bối cảnh rạn nứt ngày càng bị khoét sâu giữa hai cường quốc vùng Vịnh.

Ả Rập Xê Út hôm 30.12 cáo buộc UAE gây áp lực buộc các lực lượng ly khai miền nam Yemen tiến hành các hoạt động quân sự với phạm vi lan đến biên giới Ả Rập Xê Út.

Riyadh tuyên bố an ninh quốc gia của mình là "giới hạn không thể xâm phạm".

Cùng ngày, người đứng đầu chính phủ liên minh do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại Yemen kêu gọi lực lượng UAE rút khỏi đất nước trong vòng 24 giờ.

UAE tuyên bố rút quân khỏi Yemen sau cuộc tấn công của liên quân - Ảnh 1.

Kho hàng bị tấn công tại cảng Mukalla phía nam Yemen

ẢNH: REUTERS

UAE ra tuyên bố cho biết nước này bất ngờ vì cuộc không kích, và giải thích rằng lô hàng bị tấn công không chứa vũ khí mà được chuyển đến cho lực lượng của UAE.

Abu Dhabi tuyên bố sẽ rút toàn bộ lực lượng của mình ra khỏi Yemen.

Hai cường quốc vùng Vịnh từng hợp tác chống lại phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen.

Nhưng lợi ích của Ả Rập Xê Út và UAE đã dần xa cách trong những năm gần đây.

Căng thẳng gia tăng trong chính phủ liên minh Yemen khi Abu Dhabi ủng hộ các lực lượng ly khai miền nam tìm kiếm quyền tự trị, trong khi Riyadh tiếp tục ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen.

Cả Ả Rập Xê Út và UAE đều là những thành viên chủ chốt trong OPEC, và bất kỳ bất đồng nào giữa hai bên đều có thể cản trở sự đồng thuận về các quyết định sản lượng dầu.

Hai nước cùng sáu thành viên OPEC+ khác sẽ họp trực tuyến vào ngày 4.1.2026.

uae ả rập xê út Yemen không kích
Xem thêm bình luận