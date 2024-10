UAE trở thành Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), sáng nay 28.10 (giờ địa phương), tại thủ đô Abu Dhabi, sau lễ đón với 21 loạt đại bác vang rền được cử hành long trọng tại Phủ Tổng thống, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiến hành hội đàm hẹp với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Trong cuộc hội đàm hẹp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại buổi hội đàm ẢNH: NHẬT BẮC

Tại hội đàm hẹp, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ca ngợi lịch sử hào hùng và sự phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam và UAE có nhiều điểm có thể học tập lẫn nhau và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của UAE tại châu Á và hợp tác với Việt Nam là một trong những quan tâm chính của UAE.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và nồng ấm mà Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân UAE dành cho đoàn; bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu mà UAE đạt được, đưa đất nước UAE trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ hàng đầu khu vực, một "kỳ tích trên sa mạc" tại Trung Đông.

Quang cảnh buổi hội đàm ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước, với ba điểm hơn là tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố, tăng cường hơn; hợp tác kinh tế ngày càng thực chất hơn; hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Trên cơ sở đó, để đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước cũng như mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Qua đó, UAE trở thành Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, thể hiện quyết tâm và kỳ vọng của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, bền chặt, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Nhất trí 6 trọng tâm ưu tiên hợp tác

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nhất trí 6 trọng tâm ưu tiên hợp tác, bao gồm: khẩn trương xây dựng các chương trình hành động triển khai ngay khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện; thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương; hợp tác phát triển ngành Halal và mở cửa thị trường cho các sản phẩm Halal Việt Nam; tăng cường hợp tác lao động, văn hóa, du lịch, thể thao, giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và thế giới tại các diễn đàn đa phương.

UAE trở thành Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam ở Trung Đông ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cơ quan chức năng UAE tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại UAE.

Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan khẳng định sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan hữu quan UAE phối hợp với phía Việt Nam triển khai thực hiện các kết quả đạt được của chuyến thăm. Tổng thống UAE bày tỏ vui mừng về việc ngày càng có nhiều lao động Việt Nam làm việc tại UAE và khẳng định sẽ tạo điều kiện cho người Việt ổn định cuộc sống tại UAE, ủng hộ việc thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại UAE.

Tổng thống UAE cũng khẳng định sẽ chỉ đạo trực tiếp để triển khai một số dự án cụ thể như hỗ trợ một học viện bóng đá trẻ tại địa phương Việt Nam và xây dựng trung tâm tài chính tại TP.HCM.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị UAE ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam tại khu vực Biển Đông nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước quốc tế về luật Biển năm 1982.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống UAE thăm Việt Nam. Tổng thống UAE đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm thực hiện chuyến thăm trong thời gian tới.