Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc': Chủ ao kiệt quệ, tính đường rời quê
Video Thời sự

Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc': Chủ ao kiệt quệ, tính đường rời quê

Bắc Bình
Bắc Bình
25/08/2025 05:30 GMT+7

Công an xã Thạnh Phú (Vĩnh Long) cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra theo nội dung đơn tố giác tội phạm liên quan đến vụ ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh chết trắng sau một đêm.

Tự động phát

Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc': Chủ ao kiệt quệ, tính đường rời quê

Đang chạy

Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc': Chủ ao kiệt quệ, tính đường rời quê

3 bảo tàng không thể bỏ lỡ "check-in" trong dịp Quốc khánh 2.9

3 bảo tàng không thể bỏ lỡ "check-in" trong dịp Quốc khánh 2.9

Xe ôm hoạt động bất chấp lệnh cấm trong buổi tổng hợp luyện A80

Xe ôm hoạt động bất chấp lệnh cấm trong buổi tổng hợp luyện A80

Bão số 5 (bão Kajiki) lại tăng cấp, còn cách Nghệ An hơn 400 km

Bão số 5 (bão Kajiki) lại tăng cấp, còn cách Nghệ An hơn 400 km

Người người hối hả chạy bão số 5, tàu thuyền cũng nối nhau đi 'trốn'

Người người hối hả chạy bão số 5, tàu thuyền cũng nối nhau đi 'trốn'

Xem dàn pháo lễ khai hỏa, mở màn buổi hợp luyện diễu binh A80

Xem dàn pháo lễ khai hỏa, mở màn buổi hợp luyện diễu binh A80

Xem nhanh 20h ngày 24.8: Công an cõng cụ ông Nghệ An đi sơ tán bão số 5 | Đội mưa xem tổng hợp luyện lần 2

Xem nhanh 20h ngày 24.8: Công an cõng cụ ông Nghệ An đi sơ tán bão số 5 | Đội mưa xem tổng hợp luyện lần 2

Dùng xe chuyên dụng chở người già đi trú bão: 'Lên đây khỏe rồi, không lo nữa'

Dùng xe chuyên dụng chở người già đi trú bão: 'Lên đây khỏe rồi, không lo nữa'

Đà Nẵng bắn pháo hiệu khẩn cấp, gấp rút kêu gọi tàu thuyền 'chạy' bão

Đà Nẵng bắn pháo hiệu khẩn cấp, gấp rút kêu gọi tàu thuyền 'chạy' bão

Hàng ngàn người dựng lều, đội mưa chờ xem hợp luyện diễu binh A80

Hàng ngàn người dựng lều, đội mưa chờ xem hợp luyện diễu binh A80

Liên quan vụ ao tôm thẻ chân trắng thâm canh tại xã Thạnh Phú chết trắng sau một đêm, Công an xã Thạnh Phú cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra theo nội dung đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Văn Hòa (65 tuổi) và ông Đặng Thành Ẩn (45 tuổi, cùng xã Thạnh Phú).

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hòa bên ao tôm vừa bị chết sạch sau 1 đêm, nghi do bị thuốc

ẢNH: BẮC BÌNH

5 lần ao tôm nghi bị thuốc, chủ ao kiệt quệ tính đường rời quê

Theo trình báo của ông Hòa và ông Ẩn, đầu năm 2025, ông Ẩn (kỹ sư thủy sản, xã Thạnh Phú) thuê ao có diện tích mặt nước hơn 1.700 m2 của ông Hòa để nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, đồng thời thuê ông Hòa làm bảo vệ, cho tôm ăn.

Tôm nuôi tăng trưởng khá tốt cho đến khoảng 21 giờ ngày 8.8 (lúc này tôm được 40 ngày tuổi - PV), ông Hòa nghe tiếng tôm búng rần rần ngoài ao. Đến sáng hôm sau (9.8), gần như toàn bộ tôm cùng nhiều thủy sản khác trong ao chết trắng. Ông Hòa và ông Ẩn liền đi kiểm tra xung quanh thì thu được một túi nghi chứa thuốc trừ sâu dưới ao.

Khám phá thêm chủ đề

ao nuôi tôm Nuôi tôm Vĩnh Long đánh thuốc ao tôm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận