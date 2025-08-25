Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc': Chủ ao kiệt quệ, tính đường rời quê

Liên quan vụ ao tôm thẻ chân trắng thâm canh tại xã Thạnh Phú chết trắng sau một đêm, Công an xã Thạnh Phú cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra theo nội dung đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Văn Hòa (65 tuổi) và ông Đặng Thành Ẩn (45 tuổi, cùng ở xã Thạnh Phú).

Ông Nguyễn Văn Hòa bên ao tôm vừa bị chết sạch sau 1 đêm, nghi do bị thuốc ẢNH: BẮC BÌNH

Theo trình báo của ông Hòa và ông Ẩn, đầu năm 2025, ông Ẩn (kỹ sư thủy sản, ở xã Thạnh Phú) thuê ao có diện tích mặt nước hơn 1.700 m2 của ông Hòa để nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, đồng thời thuê ông Hòa làm bảo vệ, cho tôm ăn.

Tôm nuôi tăng trưởng khá tốt cho đến khoảng 21 giờ ngày 8.8 (lúc này tôm được 40 ngày tuổi - PV), ông Hòa nghe tiếng tôm búng rần rần ngoài ao. Đến sáng hôm sau (9.8), gần như toàn bộ tôm cùng nhiều thủy sản khác trong ao chết trắng. Ông Hòa và ông Ẩn liền đi kiểm tra xung quanh thì thu được một túi nghi chứa thuốc trừ sâu dưới ao.