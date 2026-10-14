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    UAV đánh đắm tàu hàng biển Đen, Bulgaria triệu tập đại sứ Nga

    UAV đánh đắm tàu hàng biển Đen, Bulgaria triệu tập đại sứ Nga

    La Vi - Trí Đỗ
    Giới chức Bulgaria cho biết 2 tàu hàng bị máy bay không người lái (UAV) tấn công ngoài khơi nước này trong đêm 12.10, khiến một tàu chìm và 11 thủy thủ mất tích.

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