UAV tấn công tầm trung giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến sự?

Sau một cuộc tập kích của Ukraine vào thành phố Ryazan của Nga (phía nam Moscow), một cột khói đen khổng lồ bốc lên không trung.

Còn trên tiền tuyến, bước tiến của Nga tại Ukraine dường như đã chựng lại.

Các cuộc tập kích sâu trong lãnh thổ Nga và những khó khăn của Nga trên tiền tuyến đều bắt nguồn từ một sức mạnh quân sự đang gia tăng của Ukraine: các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm trung.

Giới phân tích quốc phòng và chỉ huy Ukraine cho biết bằng cách đánh vào các hệ thống phòng không và hậu cần của Nga ở sâu hàng chục km sau tiền tuyến, Ukraine đang mở đường cho các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở dầu mỏ và quân sự của Nga.

Các quan chức Ukraine cho biết nước này đã dồn nguồn lực vào các cuộc "tập kích tầm trung" trong những tháng gần đây, thường nằm trong khoảng cách từ 32-160 km phía sau tiền tuyến.

Ông Emil Kastehelmi, chuyên gia thuộc Nhóm Phân tích Xung đột Black Bird, nhận định: "Việc kiểm soát hỏa lực trên khu vực đó có nghĩa là Ukraine có thể liên tục tập kích, quan sát và lại tập kích bất cứ thứ gì di chuyển xung quanh đó".

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Ryazan, Nga hôm 15.5 ẢNH: REUTERS

Một người điều khiển UAV tầm trung của Ukraine với bí danh Magonyi cho biết lực lượng Nga dường như cảm thấy an toàn ở khu vực cách tiền tuyến khoảng 80 km, nên thường không làm tốt việc ngụy trang che giấu trang thiết bị quân sự.

Một nhà phân tích có trụ sở tại London cho biết các cuộc tập kích sâu của Ukraine vào Nga đã buộc Moscow phải tái bố trí phòng thủ của mình lùi xa hơn so với tiền tuyến.

Điều đó giúp UAV tầm trung của Ukraine có thêm khoảng trống để nhắm mục tiêu vào các thiết bị quân sự của Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết các bước tiến trên chiến trường của Nga đã chậm lại kể từ tháng 10, một phần do các cuộc tập kích tầm trung nhưng cũng vì hệ thống công sự phòng thủ tại địa phương cũng như địa hình khó khăn.

Các nhà phân tích quốc phòng cho biết chỉ riêng các cuộc tấn công như vậy không thể xoay chuyển tình thế trước Nga, nhưng vẫn có tác động quan trọng và xu hướng của cuộc chiến có thể đang thay đổi.