Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
UAV Ukraine bay vào Estonia, tiêm kích NATO phải bắn hạ
Video Thế giới

UAV Ukraine bay vào Estonia, tiêm kích NATO phải bắn hạ

La Vi
La Vi
20/05/2026 13:53 GMT+7

Một máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Estonia hôm 19.5.

Estonia cho biết đây là vụ vi phạm không phận mới nhất sau một loạt các vụ việc tương tự trong khu vực giữa lúc Ukraine thường xuyên tung máy bay không người lái (UAV) tấn công Nga.

Theo quân đội Estonia, chiếc UAV này đã xâm nhập từ phía Nga vào không phận phía đông nam Estonia vào khoảng trưa giờ địa phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết: "Mối đe dọa trên không này đã trở thành hiện thực khi chiếc máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Estonia. Sau đó, tất nhiên là tất cả các thủ tục cần thiết mà chúng tôi đã thỏa thuận trước đó đã được thực hiện, và các máy bay chiến đấu tuần tra không phận Baltic cũng đã tham gia. Trong trường hợp cụ thể này, các máy bay chiến đấu F-16 của Romania đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái này"

Theo quân đội Estonia, UAV xâm nhập đã bị máy bay chiến đấu của Romania bắn hạ bằng một tên lửa duy nhất. Chiếc UAV này đã được giám sát trước khi xâm nhập vào Estonia, và quyết định bắn hạ được đưa ra để "giảm thiểu tác động đến dân thường và cơ sở hạ tầng".

UAV Ukraine bay vào Estonia, tiêm kích NATO phải bắn hạ - Ảnh 1.

Một mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi tại một địa điểm gần làng Kablakula, Estonia hôm 19.5

ẢNH: REUTERS

Ông Pevkur nói: "Estonia không cho phép bất kỳ ai sử dụng không phận của mình ngoại trừ các đồng minh... Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã xin lỗi về sự cố. Đồng thời, ông ấy bày tỏ sự hài lòng vì chúng tôi đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái".

Dù xác định chiếc UAV này là của Ukraine, nhưng Estonia lại quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc, cũng như cho rằng Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự của Nga để làm suy yếu khả năng quân sự của Moscow. Ukraine cũng cáo buộc Nga đã dùng tác chiến điện tử làm lạc hướng UAV của Ukraine để bay vào không phận Estonia.

NATO xác nhận một máy bay chiến đấu của Romania đã bắn hạ một máy bay không người lái trên không phận Estonia và cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Ukraine trong thời gian qua đã tăng cường tập kích tầm xa bằng UAV nhằm vào Nga. Kể từ tháng 3, một số UAV tấn công của Ukraine đã bay lạc vào không phận các nước NATO có biên giới với Nga như Phần Lan, Latvia, Lithuania và Estonia. Một sự cố như vậy hồi tháng 4 đã khiến Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Latvia phải từ chức.

Khám phá thêm chủ đề

Estonia UAV UKRAINE NATO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận