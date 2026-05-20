UAV Ukraine bay vào Estonia, tiêm kích NATO phải bắn hạ

Estonia cho biết đây là vụ vi phạm không phận mới nhất sau một loạt các vụ việc tương tự trong khu vực giữa lúc Ukraine thường xuyên tung máy bay không người lái (UAV) tấn công Nga.

Theo quân đội Estonia, chiếc UAV này đã xâm nhập từ phía Nga vào không phận phía đông nam Estonia vào khoảng trưa giờ địa phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết: "Mối đe dọa trên không này đã trở thành hiện thực khi chiếc máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Estonia. Sau đó, tất nhiên là tất cả các thủ tục cần thiết mà chúng tôi đã thỏa thuận trước đó đã được thực hiện, và các máy bay chiến đấu tuần tra không phận Baltic cũng đã tham gia. Trong trường hợp cụ thể này, các máy bay chiến đấu F-16 của Romania đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái này"

Theo quân đội Estonia, UAV xâm nhập đã bị máy bay chiến đấu của Romania bắn hạ bằng một tên lửa duy nhất. Chiếc UAV này đã được giám sát trước khi xâm nhập vào Estonia, và quyết định bắn hạ được đưa ra để "giảm thiểu tác động đến dân thường và cơ sở hạ tầng".

Một mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi tại một địa điểm gần làng Kablakula, Estonia hôm 19.5 ẢNH: REUTERS

Ông Pevkur nói: "Estonia không cho phép bất kỳ ai sử dụng không phận của mình ngoại trừ các đồng minh... Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã xin lỗi về sự cố. Đồng thời, ông ấy bày tỏ sự hài lòng vì chúng tôi đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái".

Dù xác định chiếc UAV này là của Ukraine, nhưng Estonia lại quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc, cũng như cho rằng Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự của Nga để làm suy yếu khả năng quân sự của Moscow. Ukraine cũng cáo buộc Nga đã dùng tác chiến điện tử làm lạc hướng UAV của Ukraine để bay vào không phận Estonia.

NATO xác nhận một máy bay chiến đấu của Romania đã bắn hạ một máy bay không người lái trên không phận Estonia và cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Ukraine trong thời gian qua đã tăng cường tập kích tầm xa bằng UAV nhằm vào Nga. Kể từ tháng 3, một số UAV tấn công của Ukraine đã bay lạc vào không phận các nước NATO có biên giới với Nga như Phần Lan, Latvia, Lithuania và Estonia. Một sự cố như vậy hồi tháng 4 đã khiến Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Latvia phải từ chức.