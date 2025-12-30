Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

Ubisoft đóng máy chủ Rainbow Six Siege vì sự cố phát tán tiền ảo quy mô lớn

Khải Minh
Khải Minh
30/12/2025 20:43 GMT+7

Hệ thống tiền tệ trong game bị phá vỡ khiến Ubisoft phải tạm thời dừng máy chủ Rainbow Six Siege để điều tra.

Theo TechSpot, một sự cố nghiêm trọng đã khiến Ubisoft phải tạm thời đóng cửa máy chủ của trò chơi Rainbow Six Siege X vào dịp lễ Giáng sinh, sau khi tin tặc phát tán một lượng lớn tiền ảo tới toàn bộ người chơi. Sự việc gây mất ổn định nghiêm trọng hệ thống kinh tế trong game, buộc Ubisoft phải can thiệp khẩn cấp và hiện vẫn giữ thái độ thận trọng trong xử lý hậu quả.

Các báo cáo cho biết mỗi người chơi đã bất ngờ nhận được khoảng 2 tỉ đơn vị tiền ảo - tương đương khoảng 13,3 triệu USD nếu quy đổi sang giá trị thực tế. Ngoài số tiền bất thường, một số người còn nhận được các tin nhắn mang tính xúc phạm. Dù vậy, Ubisoft vẫn chưa xác nhận đây là hành vi tấn công mạng hay một lỗ hổng bảo mật trong hệ thống.

Ubisoft đóng máy chủ Rainbow Six Siege vì sự cố phát tán tiền ảo quy mô lớn - Ảnh 1.

Rainbow Six Siege là tựa game bắn súng chiến thuật phổ biến toàn cầu, nhưng thường xuyên đối mặt với các vấn đề gian lận gây mất cân bằng cho trải nghiệm người chơi

ẢNH: UBISOFT

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ubisoft đã tạm ngừng hoạt động máy chủ vào hai ngày cuối tuần nhằm tiến hành phục hồi dữ liệu và hoàn tác những thay đổi liên quan. Một số người chơi tạm thời mất quyền truy cập vào các vật phẩm đã mua, tuy nhiên máy chủ đã được mở lại sau đó. Dù vậy, chợ giao dịch trong game hiện tiếp tục bị đóng để hạn chế thiệt hại thêm.

Rainbow Six Siege X là phiên bản miễn phí, doanh thu đến từ việc bán vật phẩm trong game. Việc chợ giao dịch bị ngưng trệ đúng vào dịp cao điểm cuối năm - thời điểm thường chứng kiến lượng người chơi mới và giao dịch cao nhất đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thu lợi nhuận của Ubisoft.

Dù vụ việc chưa gây ra tổn thất kỹ thuật lâu dài, nó đặt ra câu hỏi về mức độ bảo mật của Rainbow Six Siege, đặc biệt nếu kẻ tấn công đã tiếp cận được hệ thống quản lý tiền ảo từ phía máy chủ. Ubisoft hiện vẫn chưa ban hành lệnh cấm nào đối với người chơi đã sử dụng tiền ảo bị phát tán, cho biết họ đang tiếp tục điều tra vụ việc.

