UBKT Tỉnh ủy Phú Yên: Vi phạm của ông Lê Hải 'không thuộc phạm vi thực thi nhiệm vụ'

Chiều 12.3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn gởi cơ quan chức năng thông tin về việc ông Lê Hải, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1 UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Hải là trách nhiệm của cá nhân, không thuộc phạm vi trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Phú Yên giao. Hành vi vi phạm của ông Hải xuất phát từ động cơ cá nhân, từ việc thiếu rèn luyện, dẫn đến suy thoái đạo đức, lối sống và vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ông Lê Hải bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên sẽ chủ động phối hợp xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ông Lê Hải trên tinh thần nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, đảm bảo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hải (54 tuổi), cán bộ UBKT Tỉnh ủy Phú Yên và Phạm Phú Hoàng Duy (39 tuổi, ở xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên; tạm trú ở TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can nói này nhận tiền của bị cáo Lê Thị Xuân Thảo (22 tuổi, ở TX.Đông Hòa, Phú Yên - bị TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 20 năm tù trong một vụ án mua bán ma túy) để lo "chạy án" khi xét xử phúc thẩm.

Do nghi ngờ Hải và Duy lừa đảo lấy tiền nên Thảo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tố giác hành vi của hai người này; đồng thời đề nghị được phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.



Trưa 7.3, theo lời hẹn, Thảo đến đưa cho Duy 600 triệu đồng tại một quán cà phê ở TP.Tuy Hòa. Khi Duy vừa ra khỏi quán thì bị lực lượng công an bắt giữ.