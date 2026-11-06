UBND phường Bình Đông tổ chức ‘Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông 2026’

Được sự phối hợp tổ chức bởi Sở Công thương TP.HCM, Sở Công thương tỉnh Cà Mau và UBND phường Bình Đông, sự kiện là điểm hẹn văn hóa - kinh tế đặc sắc, quy tụ tinh hoa nông nghiệp từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đến với sự kiện, người dân và du khách sẽ được thỏa sức tham quan mua sắm các sản phẩm OCOP chất lượng cao, trái cây đặc sản phong phú và thưởng thức thương hiệu "Tôm Cà Mau" trứ danh.

Sự kiện này ngoài không chỉ là cầu nối giao thương giữa nhà sản xuất và hệ thống phân phối mà nó còn là nơi giao lưu văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Người dân tham gia sẽ được hòa mình vào không gian rộn ràng với các hoạt động trải nghiệm thú vị như: thưởng thức đờn ca tài tử Nam Bộ, tham gia hội thi món ngon vùng miền, trải nghiệm làm bánh dân gian cùng nghệ nhân hay khám phá các trò chơi truyền thống vui nhộn.

Sự kiện là niềm tự hào tôn vinh giá trị lao động của người nông dân và khẳng định sức sống mãnh liệt của nông sản Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh, sạch và phát triển bền vững. Ban tổ chức trân trọng kính mời đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm và cổ vũ cho nông sản Việt!