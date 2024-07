UBND TP.HCM trình HĐND học phí và các khoản thu cho năm học mới

UBND TP.HCM đề xuất mức học phí năm học 2024-2025 bằng mức học phí áp dụng từ năm 2021-2022 BÍCH THANH

Đề xuất học phí năm học mới

Theo đó, mức thu học phí được UBND TP.HCM trình với HĐND thực hiện từ năm học 2024-2025 bằng với mức thu học phí của năm học 2023-2024 và cũng là mức thu áp dụng từ năm học 2021-2022 đến nay.

Cụ thể, mức học phí như sau:

Mức học phí đề xuất cho năm học 2024-2025

Trong đó, nhóm 1 là học sinh học tại các trường ở TP.Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân; nhóm 2 là học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Bên cạnh đó, trong dịp này UBND TP cũng có tờ trình với HĐND về ban hành nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục thay thế cho Nghị quyết 04 áp dụng năm học 2023-2024 đã hết hiệu lực.

Theo đó, có một số nội dung mới so với Nghị quyết 04 của năm học trước là, điều chỉnh tên các khoản thu bắt đầu bằng "Dịch vụ…" để phù hợp quy định, thẩm quyền ban hành.

Cùng với đó, điều chỉnh danh mục từ 26 khoản thu còn 9 khoản thu sau khi rà soát để phù hợp với quy định tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 1.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ, luật Giá và phù hợp thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

Bổ sung khoản thu dịch vụ sử dụng máy lạnh

Trong đó, tờ trình của UBND TP.HCM đề xuất bổ sung nội dung chi phí thuê máy lạnh vào khoản thu "Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh" và điều chỉnh tăng mức thu tối đa từ 50.000 đồng lên 110.000 đồng/học sinh/tháng.

Cụ thể, mức thu tối đa 50.000 đồng/học sinh/tháng đối với những lớp đã được trang bị sẵn máy lạnh và tối đa 110.000 đồng/học sinh/tháng đối với những lớp có nhu cầu sử dụng nhưng chưa có máy lạnh, phải đi thuê. (Giá thuê tham khảo 1.320.000 đồng/máy/tháng, 1 lớp trang bị 2 máy, 45 học sinh/lớp, tạm tính 60.000 đồng/học sinh/tháng).

Cơ sở đề xuất: Nhiệt độ tại thành phố trong những năm gần đây có xu hướng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân nói chung, việc học tập của học sinh nói riêng. Với áp lực dân số của TP, sĩ số một lớp trung bình từ 30 đến 45 học sinh, ở những địa bàn đông dân cư có thể lên đến 50 học sinh/lớp. Trong những ngày nóng đỉnh điểm lên đến 38 - 39°C, quạt máy không đủ sức giảm nhiệt. Thuê máy lạnh để sử dụng tạm thời trong thời gian năm học, giảm bớt sức nóng cho học sinh trong mùa nắng nóng là giải pháp và nhu cầu thiết thực, chính đáng của học sinh và cha mẹ. Đồng thời huy động được nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh có sức khỏe, an tâm học tập.

Tờ trình của UBND TP.HCM có điều chỉnh và bổ sung một số khoản thu





Điều chỉnh dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ngoài giờ

Điều chỉnh "Tiền tổ chức nuôi dạy trẻ mầm non trong hè" thành "Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ" (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ, tết, không bao gồm tiền ăn). Mức thu là 128.000 đồng/học sinh/ngày.

UBND TPHCM đề xuất mức điều chỉnh trên cơ sở chi phí giữ trẻ ngoài giờ (các ngày bình thường trong kế hoạch năm học) 12.000 đồng/trẻ/giờ, ngày nghỉ được tính 2 lần và phù hợp với thực tế phát sinh ngày thứ bảy, chủ nhật và thời gian hè.

Cơ sở đề xuất điều chỉnh nói trên, trong tờ trình của UBND TP nêu rõ, TP.HCM là TP lớn nhất cả nước về dân số và quy mô đô thị hóa, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Với sự phát triển về kinh tế - xã hội, dân số TP ngày càng tăng nhanh, từ đó nhu cầu gửi con đi nhà trẻ, mẫu giáo rất cao. Tuy nhiên, vấn đề bất cập là thời gian trông giữ trẻ của các trường mầm non công lập không đáp ứng được với thời gian làm việc của cha mẹ. Phụ huynh làm việc tại các công sở, văn phòng có khả năng phải tăng ca sau giờ làm việc hành chính, đặc biệt đối với phụ huynh làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp còn phải làm việc theo ca, làm việc vào cuối tuần. Trong khi đó, các trường mầm non công lập chỉ nhận giữ trẻ đến 16 giờ 30 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, không nhận giữ trẻ vào dịp cuối tuần.

Việc điều chỉnh "Tiền tổ chức nuôi dạy trẻ mầm non trong hè" thành "Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ tết, không bao gồm tiền ăn)" là phù hợp với tính chất của dịch vụ. Đây không phải là dịch vụ giảng dạy và không có tính chất giảng dạy mà là dịch vụ theo nhu cầu của cha mẹ trẻ em mầm non cần trông giữ trẻ thêm trong thời gian sau giờ hành chính và trong các ngày nghỉ để cha mẹ làm việc. Trong thời gian này, cơ sở giáo dục chỉ thực hiện trông giữ và chăm sóc trẻ, không thực hiện các hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục.

Theo UBND TP, việc quy định khoản thu và mức thu "Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ" đối với cơ sở giáo dục mầm non sẽ tạo điều kiện để phụ huynh an tâm làm việc, về phía các cơ sở giáo dục mầm non có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện triển khai, cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội một cách đúng quy định. Đồng thời, là căn cứ để các cơ quan chức năng kiểm soát, quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo về chất lượng chăm sóc và an toàn cho trẻ.