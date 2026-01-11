UBND TP.Huế ra thời hạn tháo dỡ công trình 'lạ' trong lăng hoàng thái hậu Từ Dũ

Ngày 11.1, tin từ UBND TP.Huế cho biết vừa có văn bản gửi Sở VH-TT và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế để giải quyết những nội dung liên quan đến việc lắp dựng các công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị.
Văn bản do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, ký có nội dung yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc triển khai lắp dựng các công trình tại khu vực di tích lăng vua Thiệu Trị.
Đối với công trình "nhà hoàng ốc" dựng trên nền móng chân tảng phía trước bửu thành lăng mộ hoàng thái hậu Từ Dũ thuộc quần thể lăng vua Thiệu Trị, UBND TP.Huế thống nhất cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng để phục vụ người dân và du khách chiêm bái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ theo đề xuất của Sở VH-TT và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.
Tuy nhiên, UBND TP.Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phải tháo dỡ công trình này và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, đảm bảo nguyên trạng di tích ngay sau ngày 15 tháng giêng âm lịch năm Bính Ngọ (tức sau ngày 3.3.2026).
Đối với công trình cổng vào lăng được xây dựng tại lối vào lăng vua Thiệu Trị, UBND TP.Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo đúng quy định của luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn kèm theo, báo cáo Sở VH - TT trình UBND TP.Huế gửi Bộ VH-TT-DL xem xét, cho ý kiến.
UBND TP.Huế đề nghị, trong quá trình triển khai, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thường xuyên phối hợp, trao đổi với Sở VH-TT và các cơ quan đơn vị liên quan để đảm bảo thực hiện đúng các trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định của luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản pháp lý khác có liên quan.
Đồng thời, yêu cầu Sở VH -TT TP.Huế giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức, triển khai lắp dựng, tháo dỡ các công trình nêu trên của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận, góp ý của các cơ quan, bộ, ngành, các nhà khoa học có liên quan (nếu có) để bảo đảm bảo vệ, giữ gìn được yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi nhận thông tin tại di tích lăng vua Thiệu Trị xuất hiện một số công trình mới, Sở VH-TT TP.Huế đã chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành khảo sát thực địa khu vực này.
Công trình thứ nhất là nhà rường được xây dựng cố định trên nền móng chân tảng phía trước Bửu thành lăng mộ hoàng thái hậu Từ Dũ. Đây là vị trí thuộc khu vực bảo vệ I (vùng lõi) của di tích, với diện tích khoảng 35 m²; chiều cao khoảng 6 m, kết cấu gồm 16 cột gỗ, hệ thống vì kèo bằng gỗ, mái lợp ngói liệt.
Công trình thứ hai là cổng vào lăng được xây dựng tại lối vào lăng vua Thiệu Trị, tiếp giáp khu vực bảo vệ I của di tích. Công trình xây dựng tam quan, gồm 1 lối đi chính ở giữa và 2 lối đi phụ hai bên (tả - hữu). Nền móng bê tông, kết cấu phía trên bằng gỗ, chiều rộng khoảng 7 m; chiều cao trụ biểu lối đi phụ khoảng 3,9 m; chiều cao trụ biểu lối đi chính khoảng 4,6 m.
Ngay sau khi ghi nhận sự việc, ngày 29.12.2025, Sở VH-TT TP.Huế đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế báo cáo giải trình.
Sở VH-TT TP.Huế cũng có báo cáo gửi Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL liên quan đến việc xây dựng các công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị, qua đó đề nghị tháo dỡ công trình "lạ" đã xây dựng, trả nguyên trạng cho di tích lăng hoàng thái hậu Từ Dũ thuộc quần thể lăng vua Thiệu Trị.
Theo Sở VH-TT TP.Huế, lăng vua Thiệu Trị là thành phần cấu thành quan trọng của quần thể di tích cố đô Huế - di sản văn hóa thế giới, đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng di tích quốc gia. Do đó, mọi hoạt động tu bổ, tôn tạo, xây dựng mới tại đây, dù ở quy mô nhỏ, đều bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật Di sản văn hóa, các nghị định hướng dẫn thi hành và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Việc xây dựng công trình mới trong khu vực lăng tẩm - thành phần cốt lõi của hồ sơ di sản - có khả năng ảnh hưởng đến giá trị nổi bật toàn cầu (OUV) và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tính xác thực và tính toàn vẹn của di sản nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Việc triển khai xây dựng các công trình nêu trên khi chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; chưa tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và cộng đồng là hành vi bị nghiêm cấm, vi phạm quy định tại khoản 6 và khoản 9 Điều 9 luật Di sản văn hóa năm 2024.
Ngoài ra, công việc xây dựng công trình này cũng đã gây ra hiệu ứng truyền thông tiêu cực, tạo ra dư luận xã hội lớn, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, cũng như hình ảnh của TP.Huế với tư cách là một đô thị di sản.
Bình luận (0)