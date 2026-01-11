UBND TP.Huế ra thời hạn tháo dỡ công trình 'lạ' trong lăng hoàng thái hậu Từ Dũ

Ngày 11.1, tin từ UBND TP.Huế cho biết vừa có văn bản gửi Sở VH-TT và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế để giải quyết những nội dung liên quan đến việc lắp dựng các công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị.



Văn bản do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, ký có nội dung yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc triển khai lắp dựng các công trình tại khu vực di tích lăng vua Thiệu Trị.

Công trình "nhà hoàng ốc" dựng trên nền móng chân tảng phía trước bửu thành lăng mộ hoàng thái hậu Từ Dũ, thuộc quần thể lăng vua Thiệu Trị ẢNH: THÙY TRANG

Đối với công trình "nhà hoàng ốc" dựng trên nền móng chân tảng phía trước bửu thành lăng mộ hoàng thái hậu Từ Dũ thuộc quần thể lăng vua Thiệu Trị, UBND TP.Huế thống nhất cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng để phục vụ người dân và du khách chiêm bái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ theo đề xuất của Sở VH-TT và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Tuy nhiên, UBND TP.Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phải tháo dỡ công trình này và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, đảm bảo nguyên trạng di tích ngay sau ngày 15 tháng giêng âm lịch năm Bính Ngọ (tức sau ngày 3.3.2026).

Toàn cảnh di tích lăng vua Thiệu Trị ẢNH: THÙY TRANG

Đối với công trình cổng vào lăng được xây dựng tại lối vào lăng vua Thiệu Trị, UBND TP.Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo đúng quy định của luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn kèm theo, báo cáo Sở VH - TT trình UBND TP.Huế gửi Bộ VH-TT-DL xem xét, cho ý kiến.

UBND TP.Huế đề nghị, trong quá trình triển khai, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thường xuyên phối hợp, trao đổi với Sở VH-TT và các cơ quan đơn vị liên quan để đảm bảo thực hiện đúng các trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định của luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Công trình cổng vào lăng được xây dựng tại lối vào lăng vua Thiệu Trị ẢNH: THÙY TRANG

Đồng thời, yêu cầu Sở VH -TT TP.Huế giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức, triển khai lắp dựng, tháo dỡ các công trình nêu trên của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận, góp ý của các cơ quan, bộ, ngành, các nhà khoa học có liên quan (nếu có) để bảo đảm bảo vệ, giữ gìn được yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích.