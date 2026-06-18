UBND xã Châu Pha, TP.HCM trân trọng thông báo!

UBND xã Châu Pha đã ban hành 372 thông báo thu hồi đất, hiện nay còn 23 trường hợp chưa gửi được đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại các ấp Bàu Phượng, ấp Tân Ninh, ấp Tân Ro, xã Châu Pha, do không liên lạc được, gồm các hộ ông/bà có tên sau:

STT Họ và tên Số thửa địa chính Số tờ địa chính Địa chỉ thường trú 01 Phạm Quang Sáng và Phạm Thị Hóa 402 06 Xã Châu Pha, TP.HCM 02 Nguyễn Văn Phúc và Vũ Thị Hằng 37 51 Xã Châu Pha, TP.HCM 03 Nguyễn Văn Năm, Bùi Mỹ Hạnh và Phạm Văn Tâm, Thân Thị Thu Thảo 24 52 Xã Châu Pha, TP.HCM 04 Lê Văn Thiện và Đỗ Thị Đào 1115; 1551; 1141 11 Ấp Tân Ro, xã Châu Pha, TP.HCM 05 Nguyễn Tấn Lãnh và Trần Thị Kim Loan 407; 435 11 Ấp Tân Ro, xã Châu Pha, TP.HCM 06 Trịnh Quốc Phong 827; 473 11 Xã Châu Pha, TP.HCM 07 Trần Thị Hoa 580 11 Xã Châu Pha, TP.HCM 08 Dương Văn Danh 657 11 Xã Châu Pha, TP.HCM 09 Phạm Thị Thỏi 828 11 Xã Châu Pha, TP.HCM 10 Đào Xuân Mạnh 1017 18 Xã Châu Pha, TP.HCM 11 Rosi Dah Hal lem 57 19 97 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM 12 MoHamad Aly 91 19 97 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM 13 Phạm Văn Hiếu 53 16 5.12 Chung cư Phố Đông, tổ 7, KP6, phường Phước Long, TP.HCM 14 Thửa đất chưa xác định được chủ 1541 11 Ấp Tân Ro, xã Châu Pha, TP.HCM 15 Nguyễn Đại Dương và Trần Thị Ngọc Hiếu 1009 18 017C Chung cư Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TP.HCM 16 Nguyễn Trường Giang 1521 11 792B Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP.HCM 17 Hộ Trần Văn Sinh và Nguyễn Thị Hồng 278;1143;610 11 Khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, TP.HCM 18 Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn Thị Nga 07 52 PC L10 Chung cư DIC Phoenix Trung tâm Chí Linh, phường Tam Thắng, TP.HCM 19 Ngô Trung Sơn và Trịnh Thu Phong 339;340 51 Ngõ 402 Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. 20 Nguyễn Công Viên và Phạm Thị Thu Hoài 338 51 P611 Lakeside A1, Trung tâm Chí Linh, phường Tam Thắng, TP.HCM 21 Nguyễn Thìn 33, 19 06 Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 22 Nguyễn Thị Hòe 256, 631, 253 06 Khu phố 5, phường Trảng Dài, Đồng Nai 23 Nguyễn Thị Liên 471 11 Xã Châu Pha, TP.HCM

UBND xã Châu Pha thông báo đến các hộ ông/bà nêu trên được biết và đề nghị liên hệ với UBND xã Châu Pha thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha (địa chỉ: ấp 3, xã Châu Pha, TP.HCM, số điện thoại: 0967.152.152 - ông Nguyễn Thành Thảo; 0932.170.797 - ông Thạch Chí Hùng) để nhận Thông báo thu hồi đất và thư mời điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Sau thời gian trên, các hộ ông/bà vẫn không liên hệ, UBND xã Châu Pha sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.