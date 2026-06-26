UBND xã Châu Pha, TP.HCM Trân trọng Thông báo!

UBND xã Châu Pha đã ban hành 137 thông báo thu hồi đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường gom dân sinh tuyến số 3 (ấp 2, xã Châu Pha, TP.HCM) đoạn qua xã Châu Pha, hiện nay còn 52 trường hợp chưa gửi được đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại ấp 2 xã Châu Pha, do không liên lạc được, gồm các hộ Ông/bà có tên sau:
STT
Họ và tên
Số thửa địa chính
Số tờ địa chính
Địa chỉ thường trú
1
Phạm Văn Cường và
104
353; 354
E3-4/14 Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Rạch Dừa, TP.HCM
2
Nguyễn Văn Nô và
128
27
Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
3
Nguyễn Trọng Năng và
129
61
Khu phố 7, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
4
Nguyễn Thị Nghị và Nguyễn Văn Giàu
128
6
Tân Tiến, xã Châu Pha, TP.HCM
5
Liêu A Tiến và Nguyễn Huỳnh Quý Ngọc
129
236
Khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
6
Nguyễn Thị Kim Thanh
129
237
Khu phố 4, xã Ngã Giao, TP.HCM
7
Trần Văn Úy và Vũ Thị Xiêm
128
130
Khu phố Phước Sơn, Phường Tân Phước, TP.HCM
8
Nguyễn Thị Thùy Trang
129
201
Ấp Đông, xã Tam Long, TP.HCM
9
Hoàng Văn Dân và Bùi Thị Ánh Tuyết
129
234
434/11 đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM
10
Nguyễn Thị Lan
128
101
Ấp 4, xã Châu Pha, TP.HCM
11
Nguyễn Thị Thanh
128
103
Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
12
Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Quyên
129
291
Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai
13
Phạm Đình Giang và Quách Thị Tâm
129
290
Thôn An Phụ, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng yên
14
Phạm Quốc Bảo và Lê Thị Tam
129
289
G2.17.11 chung cư Galaxy 9, số 9, Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP.HCM
15
Khương Thanh Hà
129
297
Số 58 Đường D1A, khu phố 6, phường Phước Long, TP.HCM
16
Mai Kim Tiến
129
296
Căn hộ 02 tầng 4 BlockB2, chung cư TopaZ, Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, TP.HCM
17
Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Uyên
129
295
Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai
18
Nguyễn Văn Nam và Lê Thị Huyền
129
294
Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
19
Nguyễn Quốc Nam và Dương Thị Thùy Trang
129
293
Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
20
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
98
664
Thôn Thiên Xuân, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi
21
Dương Công Định và Thái Thị Hà Giang
98
642
Tổ dân phố 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
22
Nguyễn Anh Tuấn
98
660
282/19/6 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM
23
Nguyễn Văn Quế và Trần Thị Xuân
98
659
780/18/26 Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP.HCM
24
Phan Thanh Vy
98
650
10/76/55 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TP.HCM
25
Lê Văn Đạo và Ngô Thị Kim Loan
98
648
50 đường 41 khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM
26
Huỳnh Thanh Hải
98
646
Khu phố 4, phường Bà Rịa, TP.HCM
27
Nguyễn Thị Hằng Nga
98
644
Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
28
Phan Thị Thu Hằng
104
371
45 Lô D4 Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TP.HCM
29
Phạm Văn Hùng và Nguyễn Thị Thanh Bình
104
221
47/42/19 Bùi Đình Túy, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
30
Phan Thị Bích Nương
104
702
617 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM
31
Lê Xuân Nguyên
104
362
Tổ 15 khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
32
Dương Đình Tứ và Hồ Thị Thuận
104
363
Khu phố Thị Vải, phường Phú Mỹ, TP.HCM
33
Phạm Văn Hiển và Trần Thị Mỹ Dung
104
364
Khu phố Hải Lộc, xã Long Hải, TP.HCM
34
Đinh Thái Hà và Nguyễn Lê Bảo Ngân
104
367
10 đường 26, phường Phước Long, TP.HCM
35
Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Lê Ngọc Hạnh
104
368
501/BII ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
36
Nguyễn Văn Kính và Trần Thị Hải Lý
104
421
Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
37
Trương Thị Gấm
104
355
Ấp Long Phú, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai
38
Vũ Thái Hà và Phạm Thị Tuyết Lan
104
357
A4/441D KP 4, tỉnh Lộ 16, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
39
Nguyễn Lê Dũng và Nguyễn Thị Lẹ
104
360
Căn hộ 14.01 CC An Phú Đông, phường An Phú Đông, TP.HCM
40
Trương Đình Tiên và Vương Thị Thanh Trà
104
361
Tổ 6, thôn Bưng Cơ, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
41
Bạch Đình Tính và Đinh Thị Minh Hải
104
416
Thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi
42
Nguyễn Hoài Việt
104
418
888/35/5A Lạc Long Quân, phường Tân Hòa, TP.HCM
43
Phạm Văn Thành
104
419
Khu Phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
44
Đỗ Văn Ninh và Phạm Thị Luyến
104
347
Thôn 4, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng
45
Trịnh Công Sơn
104
350
Ấp An Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai
46
Nguyễn Vũ Tuấn Anh và Bùi Thị Thùy Giang
104
338
Kp 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
47
Nguyễn Long Cường và Trần Thị Yến Trang
104
252
44A Đường Linh Đông, tổ 5, khu phố 7, phường Thủ Đức, TP.HCM
48
Đào Xuân Thung
104
340
Xóm Cha, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình
49
Nguyễn Văn Hùng
104
341
Thôn 18 xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk
50
Nguyễn Thị Ngọc Trinh
104
343
Thôn 2 xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng
51
Hồ Vĩnh Hải và Phan Thị Lan Phương
104
345
Khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, TP.HCM
52
Phạm Hoàng Nam
104
443
69/11 Chu Mạnh Trinh, phường Tam Thắng, TP.HCM
UBND xã Châu Pha thông báo đến các hộ Ông/bà nêu trên được biết và đề nghị liên hệ với UBND xã Châu Pha thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha (địa chỉ: Ấp 3, xã Châu Pha, TP.HCM, số điện thoại: 0933.830.366 ông Trần Hữu Thọ, 0932.170.797 ông Thạch Chí Hùng) để nhận Thông báo thu hồi đất và thư mời điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Thông báo.
Sau thời gian trên, các hộ Ông/bà vẫn không liên hệ, UBND xã Châu Pha sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.
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