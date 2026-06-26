UBND xã Châu Pha, TP.HCM Trân trọng Thông báo!

UBND xã Châu Pha đã ban hành 137 thông báo thu hồi đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường gom dân sinh tuyến số 3 (ấp 2, xã Châu Pha, TP.HCM) đoạn qua xã Châu Pha, hiện nay còn 52 trường hợp chưa gửi được đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại ấp 2 xã Châu Pha, do không liên lạc được, gồm các hộ Ông/bà có tên sau:

STT Họ và tên Số thửa địa chính Số tờ địa chính Địa chỉ thường trú 1 Phạm Văn Cường và

Lê Thị Hoa 104 353; 354 E3-4/14 Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Rạch Dừa, TP.HCM 2 Nguyễn Văn Nô và

Phùng Thị Liên 128 27 Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM 3 Nguyễn Trọng Năng và

Lê Thị Huyền 129 61 Khu phố 7, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 4 Nguyễn Thị Nghị và Nguyễn Văn Giàu 128 6 Tân Tiến, xã Châu Pha, TP.HCM 5 Liêu A Tiến và Nguyễn Huỳnh Quý Ngọc 129 236 Khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM 6 Nguyễn Thị Kim Thanh 129 237 Khu phố 4, xã Ngã Giao, TP.HCM 7 Trần Văn Úy và Vũ Thị Xiêm 128 130 Khu phố Phước Sơn, Phường Tân Phước, TP.HCM 8 Nguyễn Thị Thùy Trang 129 201 Ấp Đông, xã Tam Long, TP.HCM 9 Hoàng Văn Dân và Bùi Thị Ánh Tuyết 129 234 434/11 đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM 10 Nguyễn Thị Lan 128 101 Ấp 4, xã Châu Pha, TP.HCM 11 Nguyễn Thị Thanh 128 103 Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM 12 Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Quyên 129 291 Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai 13 Phạm Đình Giang và Quách Thị Tâm 129 290 Thôn An Phụ, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng yên 14 Phạm Quốc Bảo và Lê Thị Tam 129 289 G2.17.11 chung cư Galaxy 9, số 9, Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP.HCM 15 Khương Thanh Hà 129 297 Số 58 Đường D1A, khu phố 6, phường Phước Long, TP.HCM 16 Mai Kim Tiến 129 296 Căn hộ 02 tầng 4 BlockB2, chung cư TopaZ, Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, TP.HCM 17 Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Uyên 129 295 Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai 18 Nguyễn Văn Nam và Lê Thị Huyền 129 294 Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM 19 Nguyễn Quốc Nam và Dương Thị Thùy Trang 129 293 Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM 20 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 98 664 Thôn Thiên Xuân, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi 21 Dương Công Định và Thái Thị Hà Giang 98 642 Tổ dân phố 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 22 Nguyễn Anh Tuấn 98 660 282/19/6 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM 23 Nguyễn Văn Quế và Trần Thị Xuân 98 659 780/18/26 Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP.HCM 24 Phan Thanh Vy 98 650 10/76/55 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TP.HCM 25 Lê Văn Đạo và Ngô Thị Kim Loan 98 648 50 đường 41 khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM 26 Huỳnh Thanh Hải 98 646 Khu phố 4, phường Bà Rịa, TP.HCM 27 Nguyễn Thị Hằng Nga 98 644 Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM 28 Phan Thị Thu Hằng 104 371 45 Lô D4 Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TP.HCM 29 Phạm Văn Hùng và Nguyễn Thị Thanh Bình 104 221 47/42/19 Bùi Đình Túy, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM 30 Phan Thị Bích Nương 104 702 617 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM 31 Lê Xuân Nguyên 104 362 Tổ 15 khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM 32 Dương Đình Tứ và Hồ Thị Thuận 104 363 Khu phố Thị Vải, phường Phú Mỹ, TP.HCM 33 Phạm Văn Hiển và Trần Thị Mỹ Dung 104 364 Khu phố Hải Lộc, xã Long Hải, TP.HCM 34 Đinh Thái Hà và Nguyễn Lê Bảo Ngân 104 367 10 đường 26, phường Phước Long, TP.HCM 35 Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Lê Ngọc Hạnh 104 368 501/BII ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp 36 Nguyễn Văn Kính và Trần Thị Hải Lý 104 421 Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM 37 Trương Thị Gấm 104 355 Ấp Long Phú, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 38 Vũ Thái Hà và Phạm Thị Tuyết Lan 104 357 A4/441D KP 4, tỉnh Lộ 16, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 39 Nguyễn Lê Dũng và Nguyễn Thị Lẹ 104 360 Căn hộ 14.01 CC An Phú Đông, phường An Phú Đông, TP.HCM 40 Trương Đình Tiên và Vương Thị Thanh Trà 104 361 Tổ 6, thôn Bưng Cơ, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 41 Bạch Đình Tính và Đinh Thị Minh Hải 104 416 Thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 42 Nguyễn Hoài Việt 104 418 888/35/5A Lạc Long Quân, phường Tân Hòa, TP.HCM 43 Phạm Văn Thành 104 419 Khu Phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM 44 Đỗ Văn Ninh và Phạm Thị Luyến 104 347 Thôn 4, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng 45 Trịnh Công Sơn 104 350 Ấp An Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai 46 Nguyễn Vũ Tuấn Anh và Bùi Thị Thùy Giang 104 338 Kp 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 47 Nguyễn Long Cường và Trần Thị Yến Trang 104 252 44A Đường Linh Đông, tổ 5, khu phố 7, phường Thủ Đức, TP.HCM 48 Đào Xuân Thung 104 340 Xóm Cha, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình 49 Nguyễn Văn Hùng 104 341 Thôn 18 xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk 50 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 104 343 Thôn 2 xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng 51 Hồ Vĩnh Hải và Phan Thị Lan Phương 104 345 Khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, TP.HCM 52 Phạm Hoàng Nam 104 443 69/11 Chu Mạnh Trinh, phường Tam Thắng, TP.HCM

UBND xã Châu Pha thông báo đến các hộ Ông/bà nêu trên được biết và đề nghị liên hệ với UBND xã Châu Pha thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha (địa chỉ: Ấp 3, xã Châu Pha, TP.HCM, số điện thoại: 0933.830.366 ông Trần Hữu Thọ, 0932.170.797 ông Thạch Chí Hùng) để nhận Thông báo thu hồi đất và thư mời điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Thông báo.

Sau thời gian trên, các hộ Ông/bà vẫn không liên hệ, UBND xã Châu Pha sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.