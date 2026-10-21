UBND xã Tân Tập thông báo tuyển dụng viên chức

I. Tổ Quản lý dự án: 4 Kỹ sư (Hạng III, Bậc 2)
QLDA Dân dụng và Công nghiệp (2 người): Đại học trở lên các ngành Xây dựng dân dụng, công nghiệp; Kỹ thuật/Kinh tế/Quản lý xây dựng; Kết cấu; Vật liệu xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng; Quản lý dự án; Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc.
QLDA Đường bộ - Hạ tầng (2 người): Đại học trở lên các ngành Xây dựng/Kinh tế/Công nghệ kỹ thuật giao thông; Cầu đường; Đường bộ; Công trình giao thông đô thị; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Quản lý xây dựng, đô thị và công trình.
II. Tổ Bồi thường và GPMB: 4 Địa chính viên (Hạng III, Bậc 2)
Địa chính Bồi thường - GPMB (4 người): Đại học trở lên các ngành Quản lý đất đai; Địa chính; Trắc địa - bản đồ; Quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật/Công nghệ môi trường; Thẩm định giá; Quản trị tài sản.
III. Tổ Hành chính - Tổng hợp: 2 Chuyên viên (Hạng III, Bậc 2)
Hành chính - Tổng hợp (1 người): Đại học trở lên các ngành Quản trị văn phòng, nhân lực, kinh doanh; Hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Luật Kinh tế; Kinh tế; Tài chính; Kế toán.
Pháp chế (1 người): Đại học trở lên ngành Luật (Đa ngành, Kinh tế, Kinh doanh, Dân sự, Hành chính, Thương mại, Quốc tế).
Điều kiện, hồ sơ và hình thức dự tuyển:
Quốc tịch, cư trú tại Việt Nam; từ 18 tuổi trở lên; đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe. Thi tuyển 2 vòng (Trắc nghiệm máy tính; Viết và phỏng vấn). Lệ phí: 500.000 đồng/người.
Hồ sơ: Phiếu đăng ký (Mẫu 01 NĐ 259/2026/NĐ-CP); Sơ yếu lý lịch xác nhận cấp xã (6 tháng); Bản sao khai sinh/CCCD; Bản sao chứng thực văn bằng, bảng điểm; Giấy khám sức khỏe (3 tháng); Giấy ưu tiên (nếu có).
Hồ sơ nộp tại: Ban QLDA xã Tân Tập (ĐT.826C, ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh) từ ngày 21.10.2026 đến hết 20.11.2026 (giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật, lễ).
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