Úc - đối thủ… xứng tầm với đội tuyển futsal Việt Nam

Trong quá khứ, đội tuyển Úc từng 4 lần về nhì tại giải vô địch futsal Đông Nam Á, vào các năm 2007, 2013, 2014 và 2015. Cả 4 lần vào chung kết, Úc đều thua Thái Lan. Chúng ta có 2 lần giành vị trí á quân giải đấu khu vực, vào các năm 2009 và 2012. Trong cả 2 lần về nhì nói trên, đội tuyển futsal Việt Nam cũng toàn thua Thái Lan.

Về thành tích ở các kỳ World Cup, đội tuyển futsal Úc hơn đội tuyển futsal Việt Nam về mặt số lần tham dự giải thế giới. Úc có 7 lần lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup vào các năm 1989, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012 và 2016, chưa lần nào Úc vượt qua vòng 1. Đội tuyển futsal Việt Nam có 2 lần dự VCK World Cup, vào các năm 2016 và 2021.

Đội tuyển Úc là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á ẢNH: AFA

Tuy nhiên, về chất lượng trong những lần tham dự giải vô địch thế giới, đội tuyển futsal Việt Nam đạt thành tích tốt hơn đội Úc. Cụ thể, ở cả 2 lần góp mặt ở các kỳ World Cup 2016 và 2021, đội tuyển futsal Việt Nam đều lọt vào vòng 16 đội.

Lần gần nhất 2 đội futsal Việt Nam và Úc gặp nhau trong 1 trận đấu chính thức là tại giải Đông Nam Á năm 2022. Khi đó, đội tuyển futsal Việt Nam thắng đội tuyển Úc đến 5-1 ở vòng bảng. Ở trận đấu cách nay 2 năm, Nguyễn Thịnh Phát (2 bàn), Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát và Nguyễn Văn Hiếu là những người lập công cho đội tuyển Việt Nam. Trong số này, Thịnh Phát, Thái Huy và Đoàn Phát vẫn còn khoác áo đội tuyển Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á năm 2024.

Nhìn chung, so với trong môn bóng đá sân cỏ 11 người, ở môn futsal, Úc không phải đội mạnh trên bình diện châu Á. Họ vẫn có ưu thế về mặt thể hình so với các đội còn lại tại Đông Nam Á, so với đội tuyển futsal Việt Nam. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật tốt hơn người Úc.

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) đang có nhiều cơ hội để vào chung kết hơn ẢNH: FAT

Còn tại giải năm nay, Úc nằm ở bảng B với các đội Indonesia, Myanmar và Campuchia. Họ chỉ giành được 4 điểm sau 3 trận đấu, bằng điểm với Myanmar. Úc chỉ xếp trên Myanmar nhờ chỉ số phụ, nhờ thế mà Úc giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B.

Cụ thể, Úc chỉ có 1 trận thắng ở bảng đấu này, khi vượt qua Campuchia với tỷ số 9-2. Còn lại, họ thua Indonesia 1-3, hòa Myanmar 3-3. Trong tổng số 13 bàn thắng (bình quân 4,3 bàn/trận) của đội Úc ghi ở vòng bảng, có đến 9 bàn họ ghi vào lưới đội bóng yếu Campuchia, cho thấy hàng tấn công của họ không quá mạnh. Ngược lại, hàng phòng ngự đội Úc để thủng lưới đến 8 bàn chỉ sau 3 trận (bình quân để lọt lưới gần 2,67 bàn/trận).

Đội tuyển futsal Úc (áo vàng) có hiệu suất không quá tốt ở vòng bảng ẢNH: AFA

Trong khi đó, đội tuyển futsal Việt Nam ghi đến 23 bàn (bình quân 5,75 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới 3 bàn (tỷ lệ để thủng lưới bình quân 0,75 bàn/trận). Thông số của đội tuyển Việt Nam đến lúc này tốt hơn thông số của đội Úc. Về lý thuyết, cơ hội chiến thắng ở bán kết của đoàn quân trong tay HLV Diego Giustozzi cao hơn, đặc biệt là sau khi chúng ta lên tinh thần nhờ trận thắng Thái Lan 3-2 hôm qua (6.11).