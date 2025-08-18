Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Úc phạt Hãng hàng không Qantas hơn 1.500 tỉ đồng vì sa thải trái phép nhân viên

Văn Khoa
Văn Khoa
18/08/2025 10:15 GMT+7

Một tòa án Úc hôm nay 18.8 đã phạt Hãng hàng không Qantas 90 triệu AUD (hơn 1.540 tỉ đồng) vì đã sa thải trái phép 1.800 nhân viên trong đại dịch Covid-19, theo AFP.

Tòa án Úc cho hay khoản tiền phạt của Qantas sẽ được chia thành hai phần, với 50 triệu AUD được chuyển cho Công đoàn công nhân vận tải và 40 triệu AUD được giữ lại để trong tương lai thanh toán cho các cựu nhân viên.

Úc phạt hãng hàng không Qantas 90 triệu AUD vì sa thải trái phép nhân viên - Ảnh 1.

Máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không Qantas di chuyển trên đường băng khi một chiếc máy bay Boeing 717 của Qantas hạ cánh tại sân bay quốc tế Sydney (Úc) ngày 7.6.2024

Ảnh: AFP

Thẩm phán Tòa án Liên bang Úc Michael Lee cho hay ông muốn khoản tiền phạt như trên là một "biện pháp răn đe thực sự" đối với những công ty có thể bị lợi ích tài chính cám dỗ mà dẫn tới vi phạm luật lao động, theo AFP. Hình phạt này đã khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm giữa các công đoàn và Hãng hàng không Qantas.

Qantas đã quyết định sa thải 1.800 nhân viên rồi thuê dịch vụ bên ngoài làm công việc của họ vào tháng 8.2020, thời điểm phong tỏa và đóng cửa biên giới khi chưa có vắc xin phòng ngừa Covid-19.

Tòa án Liên bang Úc sau đó đã kết luận rằng Qantas đã hành động một cách bất hợp pháp bất chấp "các mệnh lệnh thương mại" đã được nêu ra của Qantas, và sau đó đã bác bỏ đơn kháng cáo của hãng hàng không này.

Được mệnh danh là "Tinh thần của Úc", Hãng hàng không Qantas 104 năm tuổi đang nỗ lực khôi phục danh tiếng vốn đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây bởi các vụ sa thải nhân viên một cách bất hợp pháp, giá vé tăng vọt, những lời chỉ trích về dịch vụ kém chất lượng và việc bán chỗ trên các chuyến bay đã bị hủy, theo AFP.

Tổng giám đốc điều hành Qantas Vanessa Hudson nhậm chức vào năm 2023, hứa hẹn sẽ cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Bà Hudson thay thế ông Alan Joyce, người đã từ chức sớm hơn dự kiến khi Qantas phải chịu những chỉ trích nặng nề về cách đối xử với người lao động và hành khách, dù vẫn mang lại lợi nhuận cao cho các cổ đông, theo AFP.

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Mỹ sa thải hàng loạt nhân viên

Bộ Ngoại giao Mỹ sa thải hàng loạt nhân viên

Hơn 1.300 nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị sa thải hôm 11.7 (giờ Washington D.C) sau khi Tòa Tối cao Mỹ bật đèn xanh cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump xúc tiến kế hoạch tinh giản bộ máy liên bang.

Thẩm phán Mỹ yêu cầu chính quyền tuyển lại hàng ngàn nhân viên bị sa thải

Khám phá thêm chủ đề

úc Qantas sa thải Covid-19
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận