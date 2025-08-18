Úc phạt Hãng hàng không Qantas hơn 1.500 tỉ đồng vì sa thải trái phép nhân viên

Tòa án Úc cho hay khoản tiền phạt của Qantas sẽ được chia thành hai phần, với 50 triệu AUD được chuyển cho Công đoàn công nhân vận tải và 40 triệu AUD được giữ lại để trong tương lai thanh toán cho các cựu nhân viên.

Máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không Qantas di chuyển trên đường băng khi một chiếc máy bay Boeing 717 của Qantas hạ cánh tại sân bay quốc tế Sydney (Úc) ngày 7.6.2024 Ảnh: AFP

Thẩm phán Tòa án Liên bang Úc Michael Lee cho hay ông muốn khoản tiền phạt như trên là một "biện pháp răn đe thực sự" đối với những công ty có thể bị lợi ích tài chính cám dỗ mà dẫn tới vi phạm luật lao động, theo AFP. Hình phạt này đã khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm giữa các công đoàn và Hãng hàng không Qantas.

Qantas đã quyết định sa thải 1.800 nhân viên rồi thuê dịch vụ bên ngoài làm công việc của họ vào tháng 8.2020, thời điểm phong tỏa và đóng cửa biên giới khi chưa có vắc xin phòng ngừa Covid-19.

Tòa án Liên bang Úc sau đó đã kết luận rằng Qantas đã hành động một cách bất hợp pháp bất chấp "các mệnh lệnh thương mại" đã được nêu ra của Qantas, và sau đó đã bác bỏ đơn kháng cáo của hãng hàng không này.

Được mệnh danh là "Tinh thần của Úc", Hãng hàng không Qantas 104 năm tuổi đang nỗ lực khôi phục danh tiếng vốn đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây bởi các vụ sa thải nhân viên một cách bất hợp pháp, giá vé tăng vọt, những lời chỉ trích về dịch vụ kém chất lượng và việc bán chỗ trên các chuyến bay đã bị hủy, theo AFP.

Tổng giám đốc điều hành Qantas Vanessa Hudson nhậm chức vào năm 2023, hứa hẹn sẽ cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Bà Hudson thay thế ông Alan Joyce, người đã từ chức sớm hơn dự kiến khi Qantas phải chịu những chỉ trích nặng nề về cách đối xử với người lao động và hành khách, dù vẫn mang lại lợi nhuận cao cho các cổ đông, theo AFP.