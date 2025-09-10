Úc phát triển đội tàu tự hành 'Cá mập ma' cho hải quân

Hải quân Hoàng gia Úc đã ký hợp đồng với công ty Anduril Australia để cung cấp, bảo trì và phát triển các tàu tự hành mới mang tên Ghost Shark (tạm dịch: Cá mập ma) trong 5 năm tới, theo tờ The Guardian.

"Điều này minh chứng cho việc Úc đang dẫn đầu thế giới về năng lực quân sự dưới nước tự động. Ghost Shark có khả năng tham gia vào các hoạt động tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công. Đây là năng lực cực kỳ quan trọng đối với Hải quân Hoàng gia Úc", Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles phát biểu tại một cuộc họp báo.

Chính phủ Úc đã ký hợp đồng với công ty Anduril Australia để mua tàu tự hành dưới nước có tên Ghost Shark cho Hải quân Hoàng gia Úc trong vòng 5 năm tới Ảnh: Chụp màn hình The Guardian

"Phần lớn những gì chúng tôi cần làm để đáp ứng thời điểm chiến lược và đối mặt thách thức chiến lược... là phải có một lực lượng hải quân có năng lực cao ở mọi hình thái", Bộ trưởng Marles nhấn mạnh.

Bộ trưởng Marles cho hay Úc sẽ chế tạo hàng chục chiếc Ghost Shark cho Hải quân Hoàng gia Úc, với chiếc đầu tiên dự kiến được đưa vào hoạt động vào tháng 1.2026.

Ông Marles cho biết thêm các tàu tự hành mới sẽ bổ sung cho kế hoạch của Úc mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tàng hình trong một thỏa thuận trị giá hàng tỉ AUD với Mỹ và Anh, theo AFP.

Cách đây hơn một năm, chính phủ Úc đã thông báo sẽ chi thêm 400 triệu AUD để sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự MQ-28A Ghost Bat. UAV này được thiết kế và sản xuất với sự hợp tác của một công ty con ở Úc của nhà sản xuất máy bay Boeing (Mỹ). UAV mới có thể đảm nhận nhiều chức năng khác nhau, trong đó có cả vai trò chiến đấu, theo Reuters.