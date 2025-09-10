Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Úc phát triển đội tàu tự hành 'Cá mập ma' cho hải quân

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2025 10:39 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles hôm nay 10.9 công bố kế hoạch chi 1,7 tỉ AUD (hơn 29.500 tỉ đồng) để mua đội tàu tự hành mới "Cá mập ma" cho Hải quân Hoàng gia Úc.

Hải quân Hoàng gia Úc đã ký hợp đồng với công ty Anduril Australia để cung cấp, bảo trì và phát triển các tàu tự hành mới mang tên Ghost Shark (tạm dịch: Cá mập ma) trong 5 năm tới, theo tờ The Guardian.

"Điều này minh chứng cho việc Úc đang dẫn đầu thế giới về năng lực quân sự dưới nước tự động. Ghost Shark có khả năng tham gia vào các hoạt động tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công. Đây là năng lực cực kỳ quan trọng đối với Hải quân Hoàng gia Úc", Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles phát biểu tại một cuộc họp báo.

Úc phát triển đội tàu tự hành 'Cá mập ma' cho hải quân - Ảnh 1.

Chính phủ Úc đã ký hợp đồng với công ty Anduril Australia để mua tàu tự hành dưới nước có tên Ghost Shark cho Hải quân Hoàng gia Úc trong vòng 5 năm tới

Ảnh: Chụp màn hình The Guardian

"Phần lớn những gì chúng tôi cần làm để đáp ứng thời điểm chiến lược và đối mặt thách thức chiến lược... là phải có một lực lượng hải quân có năng lực cao ở mọi hình thái", Bộ trưởng Marles nhấn mạnh.

Bộ trưởng Marles cho hay Úc sẽ chế tạo hàng chục chiếc Ghost Shark cho Hải quân Hoàng gia Úc, với chiếc đầu tiên dự kiến được đưa vào hoạt động vào tháng 1.2026.

Ông Marles cho biết thêm các tàu tự hành mới sẽ bổ sung cho kế hoạch của Úc mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tàng hình trong một thỏa thuận trị giá hàng tỉ AUD với Mỹ và Anh, theo AFP.

Cách đây hơn một năm, chính phủ Úc đã thông báo sẽ chi thêm 400 triệu AUD để sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự MQ-28A Ghost Bat. UAV này được thiết kế và sản xuất với sự hợp tác của một công ty con ở Úc của nhà sản xuất máy bay Boeing (Mỹ). UAV mới có thể đảm nhận nhiều chức năng khác nhau, trong đó có cả vai trò chiến đấu, theo Reuters.

Nga phát triển xuồng không người lái tự sát, Ukraine lo lắng theo dõi

Tin liên quan

Hải quân Mỹ nhận tàu tự hành săn ngầm tối tân

Hải quân Mỹ nhận tàu tự hành săn ngầm tối tân

Hải quân Mỹ vừa nhận bàn giao một tàu tự hành hiện đại với khả năng săn ngầm ưu việt và được cho là tương lai của chiến tranh rô bốt.

Khám phá thêm chủ đề

úc tàu tự hành Ghost Shark Tàu ngầm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận