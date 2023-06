UEFA buộc tội Mourinho xúc phạm trọng tài ở chung kết Europa League

Mourinho đã bị trọng tài người Anh Anthony Taylor rút thẻ vàng trong trận chung kết ở Budapest (Hungary) diễn ra hồi giữa tuần, trận đấu mà Sevilla thắng trên chấm luân lưu (4-1) sau khi hòa 1-1 sau các hiệp chính và phụ. Nhà cầm quân 60 tuổi đã chỉ trích Taylor trong cuộc họp báo sau trận chung kết, và sau đó Mourinho được phát hiện ở bãi đậu xe của sân rồi lăng mạ vị trọng tài bằng một giọng điệu thô tục.



Mourinho liên tục phản ứng các quyết định của trọng tài AFP

Cả hai CLB cũng phải đối mặt với cáo buộc về hành vi của những người hâm mộ và cầu thủ về việc ném đồ vật, đốt pháo sáng và hành vi không phù hợp khác.

Người phát ngôn của UEFA nói với AFP rằng, họ "kịch liệt lên án hành vi bạo lực" đối với Taylor và gia đình trọng tài này, đồng thời dự định "đánh giá cẩn thận" những vụ việc này để tăng cường an ninh cho các trọng tài trong tương lai "với sự hợp tác chặt chẽ với cảnh sát địa phương và an ninh sân bay".

"Những hành động như vậy là không thể chấp nhận được và làm suy yếu tinh thần fair-play và sự tôn trọng mà UEFA đề cao. Các trọng tài đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và công bằng của trận đấu, và sự an toàn cũng như sức khỏe của họ là vô cùng quan trọng", UEFA cho biết trong một tuyên bố.

HLV Mourinho (trái) liên tục có lời lẽ xúc phạm trọng tài Taylor AFP

CLB Sevilla phải chịu thêm tội về việc CĐV xâm phạm sân thi đấu, trong khi AS Roma cũng bị buộc tội có hành vi gây thiệt hại và gây rối đám đông.

Trọng tài Taylor đã phạt thẻ vàng tổng cộng 13 cầu thủ, 7 người trong số đó thuộc AS Roma, trong khi trận chung kết liên tục bị gián đoạn do số lần phạm lỗi cao bất thường. Trọng tài người Anh sau đó đã trở thành mục tiêu tấn công của những người hâm mộ AS Roma giận dữ tại sân bay Budapest. Taylor và gia đình cuối cùng đã được dẫn ra khỏi một quán cà phê và vào một khu vực an toàn bởi an ninh sân bay. Đó là chức vô địch Europa League thứ 7 của Sevilla và thất bại đầu tiên trong 6 trận chung kết cúp châu Âu của Mourinho.