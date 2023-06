UEFA xem xét thay trọng tài chính trận chung kết Champions League

"UEFA đã biết về các cáo buộc xung quanh trọng tài Szymon Marciniak và đang khẩn trương làm rõ. UEFA và toàn bộ cộng đồng bóng đá ghê tởm những "giá trị" được đề cao bởi một nhóm chính trị đang được đề cập và rất coi trọng những cáo buộc này. Một thông báo tiếp theo về việc có thay đổi trọng tài chính trận chung kết Champions League hay không sẽ được đưa ra vào ngày 2.6, sau khi tất cả các bằng chứng được xem xét", thông báo của UEFA cho biết.

Trọng tài Szymon Marciniak, 42 tuổi, cũng là người điều hành trận chung kết World Cup 2022 AFP

Hôm 22.5, trọng tài Szymon Marciniak, người Ba Lan, được UEFA bổ nhiệm làm trọng tài chính trận chung kết Champions League giữa Man City gặp Inter Milan tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 11.6 tới. Tuy nhiên, gần đây vị trọng tài này bị nhiều cáo buộc "đã làm diễn giả chính tại sự kiện của một nhóm chính trị cực hữu".

Thông tin này khiến UEFA không hài lòng và đang mở cuộc điều tra. Nếu trọng tài Szymon Marciniak được xác định có tham gia sự kiện và làm diễn giả chính, chắc chắn cơ quan bóng đá châu Âu sẽ có quyết định thay thế ông này bằng trọng tài khác điều hành trận chung kết Champions League.

Trọng tài Szymon Marciniak, 42 tuổi, cũng là người điều hành trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Pháp và Argentina hồi tháng 12 năm ngoái. Ở mùa này, vị trọng tài người Ba Lan đã bắt chính 8 trận đấu ở Champions League, trong đó có trận bán kết lượt về giữa Man City với Real Madrid.

Trọng tài người Anh, Anthony Taylor gặp nhiều sự cố sau khi bắt chính trận chung kết Europa League AFP

Ở diễn biến khác, UEFA cũng bày tỏ sự lo ngại sau khi trọng tài người Anh, Anthony Taylor bắt chính trận chung kết Europa League bị CĐV CLB AS Roma tấn công tại sân bay Budapest, Hungary, trong lúc đang trên đường trở về nhà cùng gia đình một ngày sau trận đấu. Trọng tài Taylor trước đó cũng bị HLV Mourinho (AS Roma) sỉ vả nặng lời và tố cáo đã thiên vị CLB Sevilla trong trận chung kết Europa League, khi đội bóng Ý thua 1-4 sau loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính). "Điều này đã góp phần gây nên sự phản ứng có phần mất kiểm soát của một bộ phận CĐV AS Roma với trọng tài Taylor và gia đình tại sân bay Budapest", báo chí Anh cho biết.