UEH 50 năm: 27 hoạt động, một hành trình kết nối tri thức và cộng đồng

Hành trình kéo dài hơn 500 ngày thể hiện sự đồng hành của các thế hệ UEHer, cộng đồng học thuật, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, lan tỏa những giá trị di sản và mở rộng nguồn lực cho chặng đường phát triển mới.

Với thông điệp "Cùng kiến tạo tương lai" (Embracing Future Together), chuỗi hoạt động UEH50 được triển khai trên nền tảng tám giá trị di sản: Đoàn kết - Nghĩa tình - Tận tâm - Cộng đồng - Tiên phong - Kiến tạo - Bền vững - Quốc tế hóa. Các hoạt động vừa là dịp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ, vừa tạo nên những kết nối mới giữa tri thức, con người và các nguồn lực xã hội.

Đổi mới đào tạo Glo-cal, mở rộng không gian học thuật quốc tế

Trong lĩnh vực đào tạo, UEH đẩy mạnh kết nối tri thức toàn cầu với thực tiễn địa phương, phát triển cộng đồng giảng viên thực tiễn và mở rộng trao đổi quốc tế.

Tiêu biểu, chương trình 50 lớp học Glo-cal (50+ Glo-cal Classrooms) được triển khai trên 12 lĩnh vực, kết nối hơn 1.000 chuyên gia thực tiễn và mạng lưới hơn 500 tổ chức. Các lớp học góp phần đưa kinh nghiệm nghề nghiệp, tri thức ứng dụng và những vấn đề thực tế đến gần hơn với người học.

Chương trình Trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế (UEH Glo-cal Exchange) ghi nhận 454 sinh viên UEH tham gia trao đổi, 236 sinh viên quốc tế đến UEH; cùng 65 giảng viên UEH trao đổi quốc tế và 53 giảng viên nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Hội nghị giảng viên thỉnh giảng ghi nhận sự đồng hành của 907 chuyên gia, nhà nghiên cứu và giảng viên thỉnh giảng. Diễn đàn quốc gia về Giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI) quy tụ hơn 120 chuyên gia, thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy và quốc tế hóa giáo dục.

Các hoạt động thể hiện định hướng đào tạo Glo-cal của UEH, hướng đến phát triển năng lực toàn cầu và khả năng thích ứng cho người học.

Hội nghị giảng viên thỉnh giảng ghi nhận sự đồng hành của 907 chuyên gia, nhà nghiên cứu và giảng viên thỉnh giảng đến với UEH

Hội tụ các nhà khoa học hàng đầu, thúc đẩy nghiên cứu vì cộng đồng

Hoạt động nghiên cứu tạo dấu ấn nổi bật với chuỗi hội thảo khoa học quốc tế, kết nối học giả hàng đầu thế giới và thúc đẩy đối thoại về những vấn đề phát triển của Việt Nam và khu vực.

Tiêu biểu, Hội thảo châu Á về Nghiên cứu kinh doanh và kinh tế (ACBES 2026) quy tụ hơn 180 tác giả từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 161 bài nghiên cứu được tuyển chọn. Sự tham gia của GS. Esther Duflo, chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2019, cùng các học giả quốc tế uy tín đã tạo điểm nhấn cho hoạt động nghiên cứu và kết nối học thuật của UEH.

Chuỗi hội thảo tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, luật, quản trị, công nghệ, thiết kế và phát triển bền vững. Hội thảo quốc tế về Kinh tế, luật và quản trị (ELG 2026) giới thiệu 177 công trình nghiên cứu; Hội thảo quốc tế về Khả năng chống chịu thông qua công nghệ và thiết kế (RTD 2026) ghi nhận hơn 2.260 lượt đăng ký từ 18 quốc gia.

Trong khi đó, Hội thảo quốc tế về Tính bền vững trong kinh doanh (ICBS 2026) thu hút gần 200 bài nghiên cứu, kết nối sáu tạp chí đối tác, trong đó có bốn tạp chí Q1. Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ lĩnh vực kinh tế và kinh doanh (ICYREB 2026) tuyển chọn 293 công trình, tạo diễn đàn trao đổi cho thế hệ nghiên cứu trẻ.

Cùng với Hội thảo Khoa học quốc gia UEH – NEU, Số đặc biệt kỷ niệm 50 năm UEH của Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á (JABES) giới thiệu 12 công trình nghiên cứu gắn với những vấn đề phát triển của Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động, UEH tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, thúc đẩy công bố khoa học và chuyển hóa tri thức thành những đóng góp thiết thực cho kinh tế, xã hội.

Hội thảo quốc tế về Khả năng chống chịu thông qua công nghệ và thiết kế (RTD 2026) với sự tham dự của các chuyên gia, đại biểu từ 18 quốc gia

Đổi mới quản trị, hình thành hệ sinh thái hợp tác đa phương

Hành trình UEH50 ghi dấu những bước chuyển trong đổi mới quản trị, phát triển môi trường đại học hạnh phúc và mở rộng hợp tác đồng kiến tạo.

Tại Ngày hội Gia đình UEH 2026, nhà trường đã ra mắt Đề án Đại học UEH – Môi trường hạnh phúc, đồng thời tri ân 50 UEHer có hơn 35 năm gắn bó, thể hiện định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm.

Đặc biệt, Hội nghị đối tác UEH (UEH Partnerships Summit) đánh dấu việc ra mắt Hệ sinh thái hợp tác đa phương: Đồng kiến tạo giá trị vì tương lai bền vững. Mô hình kết nối Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường cùng xác định vấn đề, thiết kế giải pháp, triển khai và tạo ra giá trị bền vững. Đây là bước chuyển trong định hướng hợp tác của UEH, hướng đến phát huy nguồn lực và tạo tác động thực chất cho xã hội.

Tại Hội nghị kết nối đối tác khu vực công với sự tham dự của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và hơn 180 đại biểu, UEH đã công bố Chiến lược kết nối đối tác khu vực công giai đoạn mới, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, tư vấn chính sách và phát triển nguồn nhân lực.

UEH đã công bố Chiến lược kết nối đối tác khu vực công giai đoạn mới tại Hội nghị kết nối đối tác khu vực công với sự tham dự của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và hơn 180 đại biểu

Ở lĩnh vực kết nối nghề nghiệp, Ngày hội Việc làm UEH Sharing & Giving (UEH Sharing & Giving Career Fair) mang đến hơn 5.000 cơ hội việc làm, ghi nhận 14 tỉ đồng đóng góp. Việc khánh thành Không gian hội tụ công nghệ UEH (UEH Technology Convergence Hub) và diện mạo mới Hội trường Di sản A.116 tiếp tục phát triển hạ tầng kết nối tri thức, công nghệ và cộng đồng.

Những kết quả này góp phần xây dựng nền tảng quản trị bền vững, đồng thời mở rộng vai trò của UEH trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế – xã hội.

Mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế trên năm châu lục

Từ những thỏa thuận hợp tác quốc tế đầu tiên năm 1983, UEH từng bước xây dựng mạng lưới đối tác học thuật toàn cầu, tạo nền tảng cho quốc tế hóa đào tạo và nghiên cứu.

Đến dấu mốc 50 năm, UEH kết nối 125 trường đại học và tổ chức giáo dục quốc tế tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bốn châu lục, trong đó có hơn 50 đối tác học thuật thuộc nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Nhà trường đồng thời triển khai 20 dự án được tài trợ quốc tế, với sự đồng hành của hơn 50 tổ chức toàn cầu. Sáng kiến kết nối hơn 50 đối tác toàn cầu trên năm châu lục (UEH Global 50+ Partners in 5 Continents) tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và đồng kiến tạo giá trị trên phạm vi quốc tế.

Những kết quả này góp phần khẳng định định hướng hội nhập quốc tế của UEH, đưa tri thức Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới học thuật và đổi mới sáng tạo thế giới.

UEH mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế trên năm châu lục

Kết nối cộng đồng UEHer, lan tỏa giá trị di sản nửa thế kỷ

Bên cạnh những dấu ấn học thuật và hợp tác, UEH50 tạo nên hành trình hội ngộ giàu cảm xúc, kết nối các thế hệ sinh viên, cựu người học, viên chức và người lao động.

Ngày trở về UEH Alumni Homecoming Day 2026 quy tụ hơn 1.400 cựu người học, với năm hoạt động gắn kết và 25 doanh nghiệp cựu người học tham gia kết nối. Chuỗi hội ngộ cựu người học UEH (UEH Alumni Reunion) tổ chức 28 chương trình, ghi nhận hơn 8.500 cựu người học trở về.

Cùng với 32 buổi họp mặt truyền thống các đơn vị, chương trình tri ân 300 cựu viên chức, người lao động và Ngày hội Ký túc xá Alumni, các hoạt động tiếp tục vun đắp sự gắn bó giữa nhiều thế hệ UEHer.

Không khí kỷ niệm còn lan tỏa qua Giải chạy bán marathon UEH 2026, thu hút hơn 4.000 vận động viên; các hội thao viên chức, sinh viên và cựu người học; Hội trại Truyền thống UEH 2026 với 6.000 sinh viên tham gia; Hòa nhạc Dream Concert Vietnam 2026 và Lễ hội Trình diễn ánh sáng quốc tế – Đại nhạc hội UEH50 LightBloom.

Đặc biệt, chiến dịch "Lan tỏa niềm tự hào 50 năm UEH" ghi nhận hơn 30.000 lời chúc từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bản đồ số thế giới, góp phần xác lập Kỷ lục Việt Nam về hoạt động gửi lời chúc kết hợp check-in trực tuyến có số lượng người tham gia nhiều nhất.

Chương trình Ngày trở về UEH Alumni Homecoming Day 2026 quy tụ hơn 1.400 cựu người học quay trở về UEH

Chiến dịch “Lan tỏa niềm tự hào 50 năm UEH” xác lập Kỷ lục Việt Nam về hoạt động gửi lời chúc kết hợp check-in trực tuyến có số lượng người tham gia nhiều nhất

Cùng chào đón dấu mốc lịch sử 50 năm UEH

Hành trình UEH50 đã kết nối những thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu, quản trị và hợp tác quốc tế với sức mạnh cộng đồng, tiếp nối những giá trị được vun đắp qua nửa thế kỷ.

Hơn 27 chương trình đặc biệt. Hơn 500 ngày bền bỉ. Hơn 30.000 người cùng hành động.

Những dấu ấn ấy cùng hội tụ, hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập UEH và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất vào ngày 28.10.2026, thời khắc lịch sử để các thế hệ UEHer tri ân hành trình đã qua, tự hào về những thành tựu đạt được và khẳng định khát vọng vươn tầm trong chặng đường phát triển mới.