UEH CEO Program - Hành trình 'làm mới' lãnh đạo doanh nghiệp Việt

Đây là sáng kiến chiến lược của UEH nhằm kiến tạo thế hệ lãnh đạo tiên phong hướng đến mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam thông qua khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Khoảng trống lãnh đạo" trong tiến trình phát triển của doanh nghiệp Việt

Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng cùng với sự phát triển nhanh, nhiều doanh nghiệp đã bộc lộ hạn chế trong năng lực điều hành: tư duy ngắn hạn, thiếu tính hệ thống, chưa tận dụng công nghệ số và còn khoảng cách xa giữa chiến lược và vận hành thực tế.

Theo các chuyên gia, "khoảng trống lãnh đạo" - tức sự thiếu hụt những nhà lãnh đạo có tư duy toàn cầu, năng lực đổi mới và khả năng dẫn dắt con người - đang trở thành rào cản lớn nhất cho tiến trình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Và đó cũng là lý do khiến đào tạo lãnh đạo cấp cao trở thành nhu cầu cấp thiết, không chỉ của doanh nghiệp, mà của cả nền kinh tế.

UEH CEO Program ra đời trong bối cảnh đó - một chương trình kiến tạo lãnh đạo, nơi tri thức đại học gặp gỡ thực tiễn doanh nghiệp, nơi khoa học quản trị kết hợp cùng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để hình thành năng lực lãnh đạo thế hệ mới.

Một chương trình đào tạo được thiết kế "từ chiến lược quốc gia"

Theo TS. Đinh Công Khải - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, UEH CEO Program được xây dựng không chỉ để trang bị kiến thức, mà quan trọng hơn là truyền cảm hứng để mỗi nhà lãnh đạo hiểu rõ chính mình, đổi mới tư duy và bứt phá cùng doanh nghiệp.

"Chúng tôi mong muốn mỗi học viên không chỉ mang về kiến thức mới, mà còn là một dự án đổi mới cho chính doanh nghiệp mình", ông chia sẻ.

Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo 3.000 lãnh đạo và doanh nhân tại TP. HCM và vùng lân cận trong giai đoạn 2025 - 2030, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời đồng hành cùng định hướng xây dựng TP. HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Sự kiện công bố Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành cao cấp - UEH

Cấu trúc chương trình được chia thành ba giai đoạn phát triển năng lực lãnh đạo:

Hiểu mình (Understand): Giúp học viên soi chiếu năng lực lãnh đạo, thấu hiểu doanh nghiệp và nhận diện rõ bối cảnh cạnh tranh.

Đổi mới (Evolve): Tập trung vào chiến lược chuyển đổi, quản trị công nghệ, nhân sự, marketing và giá trị số - nơi học viên học cách kiến tạo không gian đổi mới trong chính tổ chức.

Bứt phá (Heighten): Thông qua đề án tốt nghiệp (Capstone Project), học viên áp dụng kiến thức vào dự án thực tiễn nhằm tái cấu trúc, đổi mới và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Với 1 module khởi động và 16 module chuyên sâu trong thời gian 4 tháng (40 buổi, học cuối tuần), chương trình được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch trình của các nhà lãnh đạo.

Từ tri thức đến hành động - Khi đại học đồng hành cùng doanh nghiệp

UEH CEO Program - Lộ trình đào tạo với chiến lược "đồng hành để chuyển hóa"

Điểm khác biệt của UEH CEO Program so với các chương trình đào tạo lãnh đạo khác chính là chiến lược đào tạo "đồng hành để chuyển hóa"

Thay vì chỉ tập trung vào truyền đạt kiến thức, chương trình tạo ra môi trường tương tác đa chiều giữa học viên - chuyên gia - doanh nghiệp, trong đó coaching 1-on-1 là một điểm nhấn độc đáo.

Mỗi học viên sẽ được kết nối với chuyên gia cố vấn (mentor) phù hợp với ngành nghề, quy mô và vấn đề cụ thể của doanh nghiệp mình. Các chuyên gia sẽ đồng hành xuyên suốt khóa học, giúp học viên định hướng chiến lược, hoàn thiện năng lực lãnh đạo và đặc biệt là hỗ trợ triển khai Capstone Project - đề án thực tiễn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nội dung chương trình được cập nhật theo xu thế toàn cầu với các module tiên phong như: vận hành thông minh với ERP, chuyển đổi số và giá trị số, thương mại đa kênh, đàm phán dựa trên dữ liệu & AI, và phát triển bền vững.

Các chủ đề này không chỉ giúp học viên bắt kịp nhịp thay đổi công nghệ, mà còn trang bị khả năng tư duy hệ thống và dự báo xu hướng thị trường - kỹ năng cốt lõi của nhà lãnh đạo trong thời đại số.

Đội ngũ giảng viên của chương trình là sự kết hợp giữa giới học thuật và thực tiễn: các giảng viên uy tín của UEH cùng các CEO, nhà tư vấn, chuyên gia chiến lược đến từ những tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước.

Chính sự kết hợp đó giúp chương trình giữ được chiều sâu học thuật, đồng thời đảm bảo tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao.

Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người quan tâm là tính "đo lường được" của chương trình - một đặc điểm ít thấy ở các khóa học lãnh đạo truyền thống. Với UEH CEO Program, nhà trường đặt mục tiêu ít nhất 70% học viên sẽ triển khai thành công đề án ứng dụng hoặc dự án tái cấu trúc doanh nghiệp sau khóa học. Những đề án này được đánh giá không chỉ dựa trên tính sáng tạo, mà còn ở tác động thực tiễn đối với doanh nghiệp và cộng đồng.

Song song với đó, UEH cũng triển khai chính sách học bổng linh hoạt dành cho cựu sinh viên UEH, doanh nghiệp đối tác và thành viên các hội, hiệp hội doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời của giới lãnh đạo.

Sứ mệnh kiến tạo thế hệ lãnh đạo mới

Giữ vai trò là cơ sở đào tạo sau đại học đầu tiên tại miền Nam, UEH đã có hơn 15.000 Thạc sĩ và hàng trăm Tiến sĩ tốt nghiệp, nhiều người trong số đó hiện là các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước.

Ngay từ đầu những năm 2000, UEH đã tiên phong triển khai các chương trình đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp/CEO tiêu biểu như Chương trình 1.000 Giám đốc, Chương trình CEO cho doanh nghiệp Hàn Quốc và nhiều khóa bồi dưỡng năng lực điều hành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Những kinh nghiệm ấy là nền tảng để UEH tiếp tục phát triển UEH CEO Program - một phiên bản đào tạo lãnh đạo ở tầm cao hơn, nơi tri thức hàn lâm được "đóng gói" lại để phục vụ trực tiếp cho nhu cầu tái cấu trúc và phát triển doanh nghiệp.

Không chỉ dừng ở đào tạo, UEH CEO Program còn hướng tới xây dựng cộng đồng lãnh đạo kết nối - hợp tác - cùng phát triển thông qua hệ sinh thái UEH CEO Alumni, nơi các học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng quan hệ và cùng nhau tạo ra các giá trị mới cho nền kinh tế.

"Đào tạo lãnh đạo là câu chuyện dài hơi. Chúng tôi không chỉ muốn cung cấp kiến thức, mà muốn xây dựng một thế hệ lãnh đạo có trách nhiệm xã hội, hiểu công nghệ, am tường chiến lược và hướng đến phát triển bền vững" - TS. Đinh Công Khải chia sẻ.