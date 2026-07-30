UEH.ISB và các đại học Úc mở thêm cơ hội cho sinh viên Global Pathways

Lãnh đạo UEH và UEH.ISB trong buổi làm việc cùng Đại học Macquarie

Tháng 6.2026, đoàn lãnh đạo UEH gồm GS-TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược phát triển UEH; GS-TS Sử Đình Thành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; cùng PGS-TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, đã có các buổi làm việc với 6 đại học Úc, trong đó có các cái tên nổi tiếng như Đại học Wollongong (UOW), Đại học Monash và Đại học Macquarie tại Úc.

Các chuyến thăm nằm trong chương trình UEH 50+ Global Partners in 5 Continents, hoạt động hướng đến mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật toàn cầu của UEH nhân dịp 50 năm thành lập.

Từ mạng lưới đối tác Úc đến các hướng hợp tác mới

Tại Đại học Wollongong (UOW), hai bên nhấn mạnh các hoạt động hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và những sáng kiến gắn với New Colombo Plan (chương trình của Chính phủ Úc hỗ trợ sinh viên học tập và trải nghiệm tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương).

UOW hiện thuộc nhóm đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings 2026, có thế mạnh về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và mạng lưới hiện diện học thuật tại nhiều quốc gia. Đây là nền tảng để UEH và UOW tiếp tục phát triển các chương trình học tập có yếu tố quốc tế, trong đó có chương trình Cử nhân Global Pathways do Viện ISB, Trường Tài năng UEH.ISB triển khai từ năm 2020.

Với Đại học Monash, buổi làm việc tập trung vào việc củng cố hợp tác với một đại học thuộc Group of Eight, nhóm tám đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu nước Úc. Monash hiện xếp hạng 36 thế giới theo QS World University Rankings 2026. Monash Business School cũng nằm trong số ít trường kinh doanh trên thế giới đạt chứng nhận "Triple Crown" từ ba tổ chức kiểm định quốc tế AACSB, EQUIS và AMBA.

Đại học Monash hiện là một đối tác chiến lược của UEH và UEH.ISB

Từ khi thiết lập quan hệ hợp tác năm 2023, Viện ISB, Trường Tài năng UEH.ISB đã mở rộng kết nối với Monash trong trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình đào tạo quốc tế. Các định hướng hợp tác được mở rộng từ kinh doanh sang truyền thông, đổi mới sáng tạo và những lĩnh vực gắn với kinh tế tri thức.

Trong buổi làm việc với Đại học Macquarie, hai bên nhấn mạnh hợp tác chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các nội dung trao đổi tập trung vào kinh doanh, truyền thông, khoa học dữ liệu, nghiên cứu ứng dụng, trao đổi sinh viên - giảng viên và các chương trình học thuật ngắn hạn.

Macquarie cũng là đối tác quan trọng trong chương trình Global Pathways, với các chính sách hỗ trợ như ASEAN Partner Scholarship trị giá đến 15.000 AUD cho sinh viên có thành tích học tập tốt.

Mở rộng cơ hội học tập quốc tế cho sinh viên toàn cầu

Global Pathways là chương trình do Viện ISB, Trường Tài năng UEH.ISB phát triển cùng các đại học đối tác trong đó có Úc. Chương trình cho phép sinh viên hoàn thành giai đoạn học tập đầu tiên tại UEH.ISB, sau đó chuyển tiếp sang trường đối tác để tiếp tục chương trình và nhận bằng cử nhân do trường nước ngoài cấp.

Theo UEH.ISB, mô hình này giúp sinh viên từng bước làm quen với phương pháp học tập bằng tiếng Anh, rèn luyện năng lực học thuật, kỹ năng nghiên cứu và khả năng thích nghi trước khi bước vào môi trường đại học nước ngoài. Người học cũng có thêm thời gian xác định định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị ngoại ngữ, kỹ năng sống và kế hoạch tài chính cho giai đoạn du học.

Tăng cường kết nối giữa UEH, UEH.ISB và Đại học Wollongong

Dấu mốc UEH và UEH.ISB tiếp tục mở rộng hợp tác với các đại học hàng đầu của Úc mang đến thêm nhiều lựa chọn chuyển tiếp cho sinh viên Global Pathways. Tùy theo định hướng học tập, người học có thể lựa chọn các trường có thế mạnh khác nhau. Chẳng hạn, Đại học Monash nổi bật ở lĩnh vực nghiên cứu và kinh doanh; Đại học Wollongong có thế mạnh về đổi mới sáng tạo và mạng lưới học thuật quốc tế; Đại học Macquarie được đánh giá cao về sự gắn kết giữa đào tạo với doanh nghiệp và môi trường học tập hiện đại.

Bên cạnh cơ hội tiếp cận các đại học uy tín của Úc, sinh viên còn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ. Riêng tại Đại học Macquarie, sinh viên Global Pathways có thể tiếp cận học bổng ASEAN Partner Scholarship trị giá đến 15.000 AUD dành cho người học có kết quả học tập tốt trong giai đoạn học tại UEH.

Mô hình du học bán phần cũng giúp tiết kiệm khoảng 60% chi phí so với lộ trình du học toàn phần, trong khi người học vẫn được trải nghiệm chương trình đào tạo quốc tế và nhận bằng của trường đối tác.

Sau hơn 5 năm triển khai, chương trình đã ghi nhận nhiều sinh viên tiếp tục học tập và phát triển nghề nghiệp tại Úc cũng như Việt Nam. Nhiều cựu sinh viên hiện làm việc tại các doanh nghiệp và Tập đoàn đa quốc gia, nơi kinh nghiệm học tập trong môi trường quốc tế, khả năng sử dụng ngoại ngữ và tư duy hội nhập trở thành lợi thế trong quá trình phát triển nghề nghiệp.