UGREEN tung ra thành quả hợp tác với HoYoverse

Đây là kết quả từ việc UGREEN hợp tác chính thức với nhà phát triển game HoYoverse đã phát triển nên trò chơi Honkai: Star Rail vốn là tựa game nhập vai vũ trũ kỳ ảo đang thịnh hành tại nhiều nơi. Qua đó, UGREEN cho ra mắt bộ sưu tập kết hợp thế giới của Honkai: Star Rail với các công nghệ sạc và định vị đặc trưng của thương hiệu công nghệ này. Được thiết kế theo chủ đề "Sạc Đầy Năng Lượng Cho Hành Trình Khai Phá Tiếp Theo", bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Yao Guang - vị Đế Cung Thiên Tướng nổi tiếng trong Honkai: Star Rail.

UGREEN vừa ra mắt bộ sưu tập đồng thương hiệu Honkai: Star Rail đầu tiên Ảnh: TL

Bộ sưu tập trên là phiên bản đặc biệt Honkai: Star Rail của các sản phẩm: pin sạc dự phòng từ tính UGREEN MagFlow Air, pin sạc dự phòng UGREEN Nexode Pro, củ sạc UGREEN Nexode Air, cáp USB-C rút gọn UGREEN Nexode.

Trong đó, pin sạc dự phòng từ tính UGREEN MagFlow Air phiên bản Honkai: Star Rail (có giá bán 1.590.000 đồng) hỗ trợ cả sạc có dây và sạc không dây cho tối đa 3 thiết bị cùng lúc, đồng thời sở hữu dung lượng 10.000mAh. Dòng pin dự phòng này tích hợp cáp USB Type-C với thiết kế như dây đeo thuận tiện và có công suất tối đa lên đến 30 watt, cho phép sạc không dây với công suất tối đa 15 watt tương thích hầu hết với các dòng điện thoại di động thông minh chạy hệ điều hành Android lẫn iOS cho phép sạc không dây.

Pin sạc dự phòng UGREEN Nexode Pro phiên bản Honkai: Star Rail (giá bán 1.150.000 đồng) có khả năng sạc nhanh lên đến 45W, tích hợp sẵn cáp USB-C cùng màn hình.

UGREEN MagFlow Air tích hợp khả năng sạc không dây ẢNH: TL

Củ sạc UGREEN Nexode Air phiên bản Honkai: Star Rail (giá bán 699.000 đồng) tích hợp công nghệ sạc GaN 65W có kích thước cực kỳ nhỏ gọn và cáp USB-C rút gọn UGREEN Nexode phiên bản Honkai: Star Rail (giá bán 329.000 đồng) cho phép sạc nhanh 100W trở thành bộ đôi mang đến giải pháp sạc nhỏ gọn và di động với chân cắm có thể gập lại, cáp có thể thu vào giúp tăng thêm sự tiện lợi.

Bên cạnh các thiết bị sạc, bộ sưu tập trên còn có thiết bị định vị UGREEN FineTrack Mini 2 Phiên Bản Honkai: Star Rail (giá bán 389.000 đồng) tích hợp định vị thông minh tương thích với Apple Find My để theo dõi vị trí theo thời gian thực. Được cấp nguồn bởi viên pin CR2450 dung lượng 600mAh có tuổi thọ cao, cung cấp tới 2.700 lần tìm kiếm và trang bị âm thanh cảnh báo lớn 110dB, thiết bị định vị nhỏ gọn này giúp người dùng tự tin theo dõi những vật dụng quan trọng nhằm tránh thất lại đồ dùng.