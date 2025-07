Ukraine bị tấn công dồn dập sau điện đàm thượng đỉnhNga - Mỹ

Số UAV, tên lửa "cao kỷ lục"

Không quân Ukraine hôm qua (4.7) cáo buộc Nga đã phóng 539 máy bay không người lái (UAV) và 11 tên lửa nhắm vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 3.7 và rạng sáng 4.7. Đây là số UAV và tên lửa do Nga phóng vào Ukraine trong một đêm cao kỷ lục trong cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 3 năm qua, theo AFP dẫn lời một đại diện của không quân Ukraine tên Yuriy Ignat.

Khói bốc lên tại một khu vực thuộc thủ đô Kyiv của Ukraine sau cuộc tấn công do Nga tiến hành ngày 4.7 ẢNH: REUTERS

Không quân Ukraine tuyên bố đã phá hủy 478 UAV và tên lửa do Nga phóng trong đêm nói trên, theo trang The Kyiv Independent. Giới chức thủ đô Kyiv (Ukraine) cáo buộc cuộc tấn công mới của Nga làm bị thương ít nhất 23 người, phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt và đốt cháy nhiều tòa nhà cùng

ô tô trong thành phố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích cuộc tấn công mới cho thấy Nga không muốn chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công thành công các mục tiêu quân sự ở Kyiv trong đêm 3.7 và rạng sáng 4.7 bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và binh sĩ Nga đã kiểm soát được một ngôi làng ở khu vực Donetsk thuộc miền đông Ukraine, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các cuộc không kích đã nhắm vào các nhà máy sản xuất UAV của Ukraine, một sân bay quân sự và một nhà máy lọc dầu.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã chặn hoặc phá hủy 48 UAV do Ukraine phóng vào 5 tỉnh của Nga trong đêm 3.7 và rạng sáng 4.7. Ông Andrii Kovalenko, đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine, khẳng định UAV đã tấn công nhiều mục tiêu ở Nga vào rạng sáng 4.7, theo The Kyiv Independent.

Ông Trump thất vọng

Cuộc tấn công lớn nói trên của Nga nhắm vào Ukraine xảy ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo Reuters. Khi được hỏi về cuộc điện đàm, Tổng thống Trump cho hay "chẳng đạt được tiến triển gì với ông ấy (Tổng thống Putin - NV)" về nỗ lực nhằm kết thúc xung đột Ukraine.

Sau đó, Tổng thống Trump nói rằng ông thất vọng về cuộc điện đàm mới nhất vì cho rằng Tổng thống Putin không muốn dừng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. "Tôi không nghĩ ông ấy muốn dừng lại và điều đó thật tệ", Reuters dẫn lời Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Zelensky trong ngày 4.7 (giờ Mỹ).

Hãng tin TASS dẫn lời Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho hay cuộc điện đàm mới giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump kéo dài gần một giờ đồng hồ và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và Trung Đông cùng với các vấn đề khác. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình, nhưng sẽ không lùi bước cho đến khi "những nguyên nhân cốt lõi" của cuộc xung đột Nga - Ukraine bị loại bỏ.

Trong cuộc điện đàm nói trên, hai nhà lãnh đạo không thảo luận về việc Mỹ tạm dừng chuyển một số vũ khí đã cam kết tới Ukraine, theo Reuters trích dẫn bản tóm tắt nội dung cuộc điện đàm do ông Ushakov cung cấp. Tổng thống Trump ngày 3.7 nhấn mạnh "chúng tôi chưa" tạm dừng hoàn toàn việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng nói rằng người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Joe Biden đã gửi quá nhiều vũ khí cho Kyiv đến mức có nguy cơ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Mỹ.