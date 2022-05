Ukraine đã nhận được bao nhiêu tiền viện trợ từ phương Tây?

Bà cũng tuyên bố toàn bộ các khoản viện trợ đều được chuyển vào ngân khố quốc gia. Số tiền 6,5 tỉ USD bao gồm các khoản viện trợ và cho vay. Tuy nhiên, bà Rozhkova không nói rõ Kyiv sẽ phải trả lại bao nhiêu dù cho biết lãi suất các khoản vay cho Ukraine là “thấp”.

Vị quan chức này cũng lưu ý rằng Kyiv không thể tự giải quyết thâm hụt ngân sách do thu nhập từ xuất khẩu giảm. Ngoài ra, việc hạ xếp hạng tín dụng xuống do nguy cơ vỡ nợ gần đây cũng là một vấn đề vì không thể vay tiền trên thị trường quốc tế do chi phí cao.

Ukraine sẽ cần ít nhất 5 tỉ USD viện trợ mỗi tháng để bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.

Bà Rozhkova cũng nhắc lại lời kêu gọi phương Tây viện trợ cho Ukraine trước đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky.





Phát biểu trước Ngân hàng Thế giới và IMF hồi tháng 4.2022, ông Zelensky nói Ukraine đã phải chịu thiệt hại lên đến hơn nửa ngàn tỉ USD và cần khoảng 7 tỉ USD viện trợ mỗi tháng để duy trì hoạt động.

GDP năm 2021 của Ukraine ước tính khoảng 165 tỉ USD. Chính quyền Kyiv cho hay con số này đã giảm từ 30% đến 50% sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.