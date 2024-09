Ukraine 'đau đầu' vì giới hạn của phương Tây

Cũng vào hôm 30.8, ít nhất 5 người thiệt mạng và 46 người bị thương sau các vụ nã pháo của Ukraine tại tỉnh Belgorod của Nga, theo hãng tin TASS.



Nhắc đến vụ tấn công tại Kharkiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây dỡ bỏ hạn chế liên quan việc sử dụng vũ khí tầm xa trong lãnh thổ Nga.



"Chúng tôi cần những quyết định từ các đối tác để đảm bảo chúng tôi có năng lực phá hủy máy bay quân sự Nga tại căn cứ của họ", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ukraine lo lắng gì về các đồng minh?

Nhà lãnh đạo cho hay Nga đã tấn công Ukraine bằng hơn 400 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong tuần này. Một tiêm kích F-16 của Ukraine đã bị rơi trong lúc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào đầu tuần này, khiến phi công thiệt mạng. Tổng thống Zelensky hôm 30.8 bãi nhiệm Tư lệnh Không quân Mykola Oleshchuk. Tuy ông Zelensky không nêu rõ lý do song giới truyền thông cho rằng có thể liên quan vụ F-16 bị rơi. Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức phương Tây nhận định có khả năng máy bay đã trúng tên lửa từ hệ thống phòng không Patriot của chính Ukraine, bên cạnh các giả thuyết như trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi phi công.

Tòa chung cư tại Kharkiv bị cháy sau vụ tấn công ngày 30.8 ẢNH: REUTERS

Hiện tại, Ukraine đang "đau đầu" vì giới hạn của phương Tây liên quan việc sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang có quan điểm trái ngược về vấn đề này. Trong khi một số nước như Estonia, Ba Lan, CH Czech ủng hộ dỡ bỏ giới hạn, một số nước lớn như Ý lại không đồng ý. Trong một bình luận mới đây, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis bày tỏ bất bình với các đồng minh khi nói rằng phương Tây đang bảo vệ các máy bay Nga tốt hơn máy bay của Ukraine.

Mặt khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với tuần báo Welt am Sonntag rằng chiến dịch tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga là hợp pháp và là quyền tự vệ chính đáng của Kyiv. "Ukraine có quyền tự vệ và theo luật quốc tế, quyền này không giới hạn tại biên giới. Tổng thống Zelensky đã nói rõ chiến dịch nhằm tạo vùng đệm để ngăn các cuộc tấn công thêm của Nga từ bên kia biên giới", vị lãnh đạo NATO nói trong lần đầu bình luận về chiến dịch. Ukraine mở cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 6.8 và ông Stoltenberg khẳng định NATO không được thông báo trước về kế hoạch và cũng không liên quan. Mặc dù đã tiến sâu hàng chục km vào lãnh thổ Nga và kiểm soát nhiều khu định cư, bước tiến của Ukraine được cho là đã bị chậm lại trong những ngày gần đây.