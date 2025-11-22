Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ukraine đối mặt giai đoạn 'khó khăn' với kế hoạch hòa bình của ông Trump
Ukraine đối mặt giai đoạn 'khó khăn' với kế hoạch hòa bình của ông Trump

La Vi
22/11/2025 12:46 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 21.11 nói rằng kế hoạch hòa bình 28 do Mỹ đưa ra đặt Ukraine trước nguy cơ đánh mất hoặc phẩm giá và tự do, hoặc sự ủng hộ từ đồng minh then chốt.

Kế hoạch của Mỹ ủng hộ các yêu cầu then chốt của Nga và Tổng thống Donald Trump nói với Fox News Radio rằng Ukraine nên đồng ý thỏa thuận trước ngày 27.11.

"Giờ đây là một trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử Ukraine. Áp lực lên Ukraine lúc này là một trong những áp lực khó khăn nhất. Ukraine có thể thấy mình phải đối mặt với một lựa chọn hết sức khó khăn: hoặc là đánh mất phẩm giá, hoặc là mạo hiểm mất đi một đối tác then chốt. Hoặc là 28 điểm khó khăn, hoặc là một mùa đông vô cùng khắc nghiệt – khó khăn nhất – và những rủi ro tiếp theo", ông Zelensky nói.

Kế hoạch của Mỹ kêu gọi Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, chấp nhận các giới hạn về quân sự và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Hai nguồn tin giấu tên nói với Reuters cho biết Mỹ đe dọa sẽ cắt đứt việc chia sẻ tình báo và cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận.

Một quan chức cấp cao của Mỹ sau đó nói rằng thông tin Mỹ đe dọa ngừng chia sẻ tình báo là không chính xác.

Nhà Trắng không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trong khi đó, ông Zelensky đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn đang tiếp tục ủng hộ ông mạnh mẽ.

Bà Kaja Kallas, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU, cho biết: "Chúng tôi ủng hộ bất kỳ kế hoạch nào mang lại hòa bình công bằng và lâu dài. Về kế hoạch hòa bình, chúng tôi hiểu rằng Tổng thống Zelensky đã nắm được. Chúng tôi luôn nói rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào muốn thành công đều phải có Ukraine và có sự tham gia của châu Âu".

Ukraine đối mặt giai đoạn 'khó khăn' khi ông Trump thúc đẩy kế hoạch hòa bình - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine đứng gác gần thị trấn Pokrovsk ở vùng Donetsk, Ukraine

ẢNH: REUTERS

Ba nguồn tin sau đó nói với Reuters rằng Ukraine đang cùng Anh, Pháp và Đức xây dựng một đề xuất đối trọng với kế hoạch 28 điểm.

Bà Jaroslava Barbieri, nghiên cứu viên thuộc Diễn đàn Ukraine tại Chatham House, nhận định đề xuất hiện tại là "không thể chấp nhận được".

"Trước hết, ý tưởng rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ mà hiện tại Nga chưa kiểm soát, đặc biệt là ở vùng Donetsk, là không thể chấp nhận được, thực sự là một điểm nghẽn", bà Barbieri nói.

Theo thỏa thuận, các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ được dỡ bỏ dần, Moscow sẽ được mời trở lại nhóm G8 các nước công nghiệp, và tài sản của Nga bị đóng băng sẽ được gom vào một quỹ đầu tư, trong đó Mỹ sẽ được nhận một phần lợi nhuận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự lạc quan thận trọng về kế hoạch của Mỹ: "Chúng tôi có văn bản (của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất). Chúng tôi đã nhận được nó thông qua các kênh liên lạc hiện có với chính quyền Mỹ. Tôi tin rằng nó có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng, nhưng nó chưa được thảo luận chi tiết với chúng tôi. Và tôi có thể đoán lý do tại sao. Lý do vẫn vậy: cho đến nay chính quyền Mỹ vẫn chưa đảm bảo được sự đồng ý của Ukraine. Ukraine đang phản đối".

Mỹ tăng tốc ngoại giao vào thời điểm quân đội Ukraine đang bị động trên chiến trường và Ukraine đã thừa nhận Nga đang tiến lên.

Xem thêm bình luận