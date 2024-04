Ukraine giữa muôn trùng bế tắc

Ukraine bác bỏ yêu cầu dẫn độ của Nga

Bộ Ngoại giao Nga ngày 31.3 thông báo Nga đã yêu cầu Ukraine "bắt giữ và dẫn độ ngay lập tức" tất cả các nghi phạm bị Moscow xác định và có liên quan đến những "cuộc tấn công khủng bố" gần đây nhắm vào Nga. Trong số nghi phạm đó có cả ông Vasily Malyuk, đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), theo Đài RT.

SBU lập tức bác bỏ yêu cầu dẫn độ của Nga, nói rằng yêu cầu đó "vô nghĩa", theo Reuters. SBU còn đề cập đến lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, do Tòa án Hình sự quốc tế ở The Hague (Hà Lan) ban hành vào ngày 17.3.2023 về cáo buộc liên quan việc đưa trẻ em Ukraine sang Nga, và nói: "Tòa án ở The Hague đang chờ đợi ông ấy".Minh Trung