Ukraine mất 1/5 số xe tăng-thiết giáp trong hai tuần đầu phản công

Tờ The New York Times hôm 15.7 đưa tin quân đội Ukraine đã mất 20% số xe tăng và xe bọc thép được tung ra trận chỉ sau hai tuần đầu tiên của cuộc phản công.

Một bài báo trên tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và các nước phương Tây khác cho biết trong số lượng này có nhiều phương tiện do phương Tây cung cấp. Thiệt hại lớn như vậy cho là nguyên nhân chính khiến Kyiv phải tạm dừng chiến dịch để tính toán lại.

Cuộc phản công được cho là đã bắt đầu vào đầu tháng 6, khi Ukraine tổ chức nhiều đợt tấn công dọc theo chiến tuyến từ Kherson đến Donetsk. Lực lượng Kyiv gặp nhiều khó khăn vì hệ thống phòng ngự kiên cố, có nhiều bãi mìn của Nga, trong khi không thể triển khai không quân ủng hộ.

Sau hơn một tháng, giới lãnh đạo Kyiv thừa nhận chiến dịch có bước tiến chậm, trong khi Moscow nói phía Ukraine chịu thiệt hại nặng cả về binh sĩ lẫn trang thiết bị.

The New York Times dẫn lời quan chức Mỹ và châu Âu nói thiệt hại của Ukraine cao nhất trong hai tuần đầu phản công. Ở một số đơn vị Ukraine, tổn thất vũ khí hạng nặng phương Tây còn cao hơn 20%.

Bài báo dẫn số liệu từ một tổ chức thân Ukraine nói lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine mất 30% trong số 99 xe bọc thép M2 Bradley trong 2 tuần, còn lữ đoàn cơ giới số 33 mất gần 1/3 trong số 32 xe tăng Leopard chỉ trong một tuần.

Tờ báo dẫn lời một binh sĩ Ukraine nói "Tất cả đều bị đốt cháy" sau khi ông đã chứng kiến ít nhất 6 phương tiện phương Tây bị phá hủy chỉ trong một trận pháo kích của Nga.

Một binh sĩ Ukraine khác nói với tờ báo rằng những chiếc Bradley giúp bảo vệ tính mạng của binh sĩ trong trường hợp cán phải mìn chống tăng. Tuy nhiên, những chiếc xe này sau khi trúng mìn thường không thể hoạt động tiếp và phải bỏ lại.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, lực lượng Nga đã phá hủy tổng cộng 311 xe tăng Ukraine kể từ ngày 4.6. "Tôi tin rằng ít nhất một phần ba trong số đó là xe tăng do phương Tây sản xuất, bao gồm cả Leopards," ông Putin nói với Russia 24 TV hôm 13.7.

Theo tờ Times, sau hai tuần phản công, các chỉ huy Ukraine quyết định tạm dừng và tổn thất sau đó giảm còn 10%.



Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Phản công Ukraine sẽ kéo dài, đẫm máu nhưng không thất bại

Theo một loạt các báo cáo truyền thông, từ giữa tháng 6, các quan chức phương Tây đã bày tỏ sự thất vọng về tốc độ không được như kỳ vọng của cuộc tấn công.

Trong khi đó, ông Zelensky và một số quan chức của Ukraine vẫn nhấn mạnh rằng giai đoạn then chốt của cuộc phản công vẫn chưa bắt đầu.

Tuy nhiên, kho đạn dược của đồng minh phương Tây đang dần cạn kiệt, đặc biệt là đạn pháo 155 mm. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã quyết định cung cấp cho Ukraine đạn chùm với lý do chưa thể tăng năng suất để cung cấp đủ đạn thông thường.

Mỹ cũng đang chậm trễ trong quá trình phê duyệt chương trình đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

Phía Kyiv khẳng định loại máy bay này có thể giúp Ukraine khởi động lại cuộc phản công vốn đang đình trệ như hiện nay.