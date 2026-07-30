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Ukraine mất thêm F-16 khi đánh chặn không kích Nga
Video Thế giới

Ukraine mất thêm F-16 khi đánh chặn không kích Nga

La Vi - Văn Khoa
Một máy bay chiến đấu F-16 của không quân Ukraine đã bị rơi trong một nhiệm vụ chiến đấu, sau khi một sự cố khẩn cấp trên không buộc phi công phải nhảy dù.

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F-16 máy bay chiến đấu UKRAINE nga xung đột Nga-Ukraine

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