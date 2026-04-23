Ukraine mở lại đường ống dầu Nga, Hungary dỡ phủ quyết gói vay EU
Video Thế giới

La Vi
23/04/2026 11:33 GMT+7

Theo các quan chức, dầu của Nga đã chảy qua đoạn đường ống Druzhba thuộc lãnh thổ Ukraine vào hôm 22.4 sau nhiều tháng bị gián đoạn, cho phép Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay 105,79 tỉ USD từ EU mà Kyiv đang rất cần.

Dầu Nga đã chảy qua đoạn thuộc lãnh thổ Ukraine của đường ống Druzhba vào hôm 22.4, theo tập đoàn dầu khí Hungary MOL.

Việc nối lại dòng chảy cho phép Hungary dỡ bỏ phủ quyết đối với khoản vay 105 tỉ USD của Liên Hiệp Châu Âu (EU) mà Kyiv đang rất cần.

Đường ống Druzhba đã trở thành một trong những cơ sở hạ tầng mang tính chính trị cao nhất ở châu Âu.

Dòng chảy dầu tới Hungary và Slovakia đã bị cắt sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga làm hư hỏng đường ống ở miền tây Ukraine hồi tháng 1.

Ngay sau khi bơm dầu trở lại, các đại sứ EU họp tại Brussels đã phê duyệt khoản vay.

Bà Karin Karlsbro, thành viên Nghị viện châu Âu người Thụy Điển, cho biết: "Tôi nghĩ sẽ không hề dễ dàng chút nào. Nhu cầu của Ukraine là rất lớn, vẫn còn rất lớn. Và chúng ta phải cung cấp cho họ hỗ trợ tài chính lớn hơn nhiều, cũng như hỗ trợ bền vững hơn".

Các đường ống dẫn dầu tại một trạm bơm dầu thuộc đường ống Druzhba, ở Adamowo, Ba Lan

27 quốc gia thành viên của EU dự kiến sẽ chính thức thông qua khoản vay vào chiều 23.4.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quyết định của EU là "tín hiệu đúng đắn trong hoàn cảnh hiện tại".

EU đã đồng ý về nguyên tắc khoản vay vào năm ngoái để duy trì thanh khoản cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và chính phủ Slovakia đã phủ quyết khoản vay đó. Hai nước này cáo buộc Ukraine trì hoãn sửa chữa đường ống, điều mà Kyiv đã phủ nhận.

Cả Hungary và Slovakia đều phụ thuộc nhiều vào dầu Nga và ông Orban luôn thể hiện sự ủng hộ đối với Nga.

Khi hai nước dự kiến dòng chảy dầu được nối lại, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết "lòng tin đã bị tổn hại nghiêm trọng giữa Slovakia và Ukraine", đồng thời nói thêm rằng Slovakia không đồng ý với khoản vay.

