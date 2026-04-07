Video Thế giới

Ukraine muốn có tổ hợp phòng không giá rẻ 'thay đổi cuộc chơi' năm 2027

La Vi
07/04/2026 15:33 GMT+7

Fire Point, nhà sản xuất tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine, đang đàm phán với các công ty châu Âu để ra mắt một hệ thống phòng không mới vào năm tới, một giám đốc điều hành cấp cao của công ty cho biết.

Nhà sản xuất vũ khí Fire Point của Ukraine, đơn vị sản xuất tên lửa hành trình Flamingo, đang đàm phán với các công ty châu Âu để ra mắt hệ thống phòng không mới với giá rẻ hơn vào cuối năm 2027.

Nhiều năm tích lũy bí quyết trên chiến trường chống lại lực lượng Nga đã đưa Ukraine trở thành nhà đổi mới hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng giá rẻ.

Ukraine và nhiều quốc gia đồng minh phương Tây khác phụ thuộc nhiều vào hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất để ngăn chặn tên lửa đạn đạo, dù là trên không phận Ukraine hay tác động từ cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Nhưng các hệ thống này ngày càng khan hiếm do được triển khai rộng rãi ở vùng Vịnh.

Và hệ thống Patriot có thể cần hai hoặc ba tên lửa phòng không để bắn hạ một tên lửa đạn đạo, theo đồng sáng lập kiêm trưởng thiết kế của Fire Point, ông Denys Shtilierman: "Chúng ta phải giảm giá thành đánh chặn tên lửa đạn đạo. Vì hiện tại, chúng ta đang dùng hai hoặc ba quả Patriot để đánh chặn một quả Iskander. Đó là một khoản tiền rất lớn. Nếu chúng ta có thể giảm chi phí đánh chặn xuống dưới 1 triệu USD, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Đó sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong giải pháp phòng không".

Ukraine đặt mục tiêu hoàn thành hệ thống phòng không mới vào năm 2027 - Ảnh 1.

Máy bay không người lái tầm xa FP-1 tại một cơ sở sản xuất của công ty Fire Point

ẢNH: REUTERS

Ông Fabian Hoffmann, chuyên gia tên lửa tại Trường Đại học Quốc phòng Na Uy, cho biết mốc thời gian của Ukraine cho hệ thống phòng không này là "đầy tham vọng" nhưng ông thấy nhu cầu lớn từ nhiều nước ngay cả khi nó kém hiệu quả hơn Patriot.

Fire Point được thành lập sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022 và là nhà sản xuất lớn nhất ở Ukraine chế tạo các máy bay không người lái (UAV) tầm xa được sử dụng trong phần lớn các cuộc tập kích sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Tên lửa hành trình tầm xa FP5 của hãng - thường được gọi là Flamingo - đã được sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự và nhà máy sản xuất vũ khí của Nga, bao gồm cả một nhà máy tên lửa đạn đạo nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga gần 1.400 km.

Ông Shtilierman cho biết hãng cũng đang trong giai đoạn cuối phát triển hai tên lửa đạn đạo siêu thanh, một trong số đó có thể vươn tới Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga không trả lời yêu cầu bình luận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăm một số quốc gia vùng Vịnh vào cuối tháng 3 và cho biết các máy bay không người lái đánh chặn cùng chuyên môn quân sự của Ukraine đang mang lại kết quả cho các quốc gia ở đó trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran.

Fire Point cho biết hãng cũng sản xuất hàng trăm UAV tấn công tầm xa mỗi ngày, với chi phí sản xuất khoảng 57.775 USD mỗi chiếc.

Hãng đang chờ phê duyệt để bắt đầu xuất khẩu sang một số quốc gia vùng Vịnh đã bày tỏ sự quan tâm.

Bên cạnh đó, Fire Point cũng đang chờ khoản đầu tư tiềm năng từ một công ty UAE để theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới.

Tổng thống Ukraine lo lắng vì xung đột Trung Đông

Chiến sự Trung Đông kéo dài khiến xung đột Nga - Ukraine bị phủ bóng và nguồn viện trợ dành cho Kyiv cũng chịu ảnh hưởng đáng kể.

