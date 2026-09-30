    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Ukraine nhận thêm 3 chiếc F-16, phái viên của ông Putin đến Mỹ
    VideoThế giới

    Ukraine nhận thêm 3 chiếc F-16, phái viên của ông Putin đến Mỹ

    La Vi - Văn Khoa
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.9 thông báo trên mạng xã hội rằng Bỉ sẽ chuyển giao 3 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay.

    Tin liên quan

    Ukraine nói chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông, Mỹ tìm hướng xuống thang xung đột

    Ukraine nói chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông, Mỹ tìm hướng xuống thang xung đột

    Giới chức Ukraine cho biết nước này đã chuẩn bị tốt hơn về năng lượng cho mùa đông năm nay, trong bối cảnh Mỹ tìm cách để Nga và Ukraine hạ nhiệt tấn công hạ tầng năng lượng của nhau.

    Khám phá thêm chủ đề

    Bỉ UKRAINE F-16 xung đột Nga-Ukraine

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận