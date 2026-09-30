Ukraine nhận thêm 3 chiếc F-16, phái viên của ông Putin đến Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.9 thông báo trên mạng xã hội rằng Bỉ sẽ chuyển giao 3 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay.