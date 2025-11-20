Ukraine sẽ phải nhượng bộ Nga trong đề xuất mới của Mỹ?

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu cho Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ và từ bỏ một số vũ khí trong một khuôn khổ do Mỹ soạn thảo để kết thúc xung đột với Nga.

Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin giấu tên cho biết các đề xuất bao gồm cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, cùng một số điểm khác.

Họ nói thêm rằng Mỹ muốn Ukraine chấp nhận những điểm chính của khuôn khổ này.

Một kế hoạch như vậy sẽ tương đương với một thất bại lớn đối với Ukraine khi nước này đang chịu thêm nhiều bước lùi về lãnh thổ ở miền đông trong cuộc xung đột với Nga. Đồng thời ông Zelensky đang phải xử lý một vụ bê bối tham nhũng đã khiến Quốc hội bãi nhiệm các bộ trưởng năng lượng và tư pháp vào hôm 19.11.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine trước đó cho biết Kyiv đã nhận được "tín hiệu" về một tập hợp các đề xuất từ Mỹ để kết thúc chiến sự mà Washington đã thảo luận với Moscow.

Một tòa chung cư bị tên lửa Nga tấn công tại Ternopil, Ukraine hôm 19.11 ẢNH: REUTERS

Nguồn tin cho biết Ukraine không có vai trò gì trong việc chuẩn bị các đề xuất.

Ông Zelensky, người đang có cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ với Tổng thống Tayyip Erdogan hôm 19.11, dự kiến sẽ gặp các quan chức lục quân Mỹ tại Kyiv vào ngày 20.11.

Ông Andrew D’Anieri, phó giám đốc Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng các cuộc đàm phán sắp tới là một dấu hiệu tích cực.

"Việc có sự hiện diện của Mỹ tại Kyiv trong tuần này, tôi nghĩ, cho thấy sự cam kết tiếp tục của Mỹ với Ukraine và hy vọng là một sự sẵn sàng tham gia, lắng nghe và làm việc với Ukraine khi Mỹ cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình lâu dài mà họ đã nỗ lực trong nhiều tháng, nhưng thật không may là không đạt được nhiều thành công".

Không có cuộc đàm phán trực tiếp nào diễn ra giữa Kyiv và Moscow kể từ cuộc gặp ở Istanbul vào tháng 7. Cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, và hai bên trong thời gian gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào hậu phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã yêu cầu Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu và rút quân khỏi 4 tỉnh đã được Nga sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý trong năm 2022.

Moscow không có dấu hiệu cho thấy muốn từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào trong số đó, nhưng Ukraine tuyên bố sẽ không chấp nhận.