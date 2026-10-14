Ukraine trách đồng minh không báo động tên lửa Nga, ông Trump nói gì?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết lực lượng Nga đã tấn công Kyiv vào hôm 13.10 bằng tên lửa đạn đạo, nhắm vào một nhà máy nhiệt điện.

"Lại một lần nữa, không có cảnh báo trước nào từ các đối tác của [Ukraine]", ông Zelenskiy viết như vậy trên Telegram nhưng không giải thích lý do tại sao không có cảnh báo nào được đưa ra.

Ông Zelensky nói tình báo Ukraine nắm được thông tin Nga đang "chuẩn bị các đợt phóng tên lửa đạn đạo tiếp theo", và cáo buộc Nga không cảm thấy bị ràng buộc theo thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng của ông Trump.

Hôm 11.10, ông Trump đã công bố một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, nhưng các bên tham chiến vẫn chưa xác nhận thỏa thuận này.

Ông Zelensky đang chịu áp lực từ ông Trump về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga sau khi nhà lãnh đạo Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, với lập luận rằng động thái này sẽ giúp giảm giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Ông Trump hôm 13.10 khẳng định Washington vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine và đang làm việc với cả Kyiv và Moscow để chấm dứt chiến tranh.

"Chúng tôi đang hỗ trợ [Ukraine] và chia sẻ thông tin tình báo. Chúng tôi muốn cuộc chiến chấm dứt".

Một tòa chung cư ở Kyiv, Ukraine bị tấn công hôm 14.10 ẢNH: REUTERS

Các chuyên gia và quan chức cho biết Kyiv phụ thuộc nhiều vào thông tin tình báo của Mỹ để nhận cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng như để xác định mục tiêu tấn công các cơ sở quân sự của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NPR, ông Zelensky cho biết việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ vẫn chưa dừng lại, nhưng các tướng lĩnh của ông đã được cảnh báo rằng điều đó có thể sẽ xảy ra.

Đài NPR cho biết ông Zelensky đã thận trọng tránh chỉ trích trực tiếp ông Trump, nhưng ông khẳng định rằng quyết định về các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel sẽ không ảnh hưởng đến giá cả tại Mỹ.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã không nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ khi ông Trump đưa ra thông báo vào ngày 11.10.

Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết Ukraine vẫn đang nhận được thông tin tình báo quân sự từ Mỹ và lý giải rằng sự chậm trễ là do loại vũ khí mà Nga đã sử dụng. Ông cũng cho rằng việc Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga cho thấy vị thế sức mạnh của Kyiv đã được củng cố.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết ông đã gửi đề xuất tới các quan chức Mỹ để sắp xếp các cuộc gặp trong những ngày tới với các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner nhằm thảo luận về các giải pháp chấm dứt xung đột.

Ông khẳng định Ukraine ủng hộ thông báo của ông Trump về thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, với điều kiện Nga phải tuân thủ thỏa thuận này.

Khi được hỏi về thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, người phát ngôn Điện Kremlin chỉ cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.